Черга на новий електрокар Hummer розтяглася на 17 років — Finance.ua

Черга на новий електрокар Hummer розтяглася на 17 років Вчора 03:24 — Технології&Авто

Черга на новий електрокар Hummer розтяглася на 17 років

Новий електричний пікап GMC Hummer EV зібрав вже 77 000 замовлень, незважаючи на досить високу стартову ціну $84 650. Однак, щоб задовольнити попит, при нинішніх темпах виробництва концерну General Motors знадобиться цілих 17 років. Про це пише The Wall Street Journal.

Річ у тім, що зараз обсяги виробництва GMC Hummer EV мізерно малі — щодня збирають лише по 12 електрокарів. І це при тому, що на заводі General Motors працюють 700 співробітників, а в його модернізацію вклали 2,2 мільярда доларів.

Звісно, підприємство може випускати набагато більше автомобілів, проте зараз відчувається гострий дефіцит акумуляторів. Їх для батарей GMC Hummer EV постачає корейська компанія LG і вона поки що не здатна збільшити їх випуск через замовлення від інших автовиробників.

Проблему постачання комплектуючих обіцяють вирішити протягом другого півріччя — саме тоді має запрацювати нове спільне підприємство General Motors та LG з випуску акумуляторів. Це дозволить різко збільшити обсяги виробництва GMC Hummer EV до кінця року.

Нагадаємо, електромобіль GMC Hummer EV доступний у версіях потужністю 625, 830 та 1000 к. с., а його запас ходу досягає 550-560 км. Особливість пікапа — задні колеса, що повертаються і дозволяють їздити боком. 2023 року до нього приєднається позашляховик Hummer SUV.

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