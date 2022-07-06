Черга на новий електрокар Hummer розтяглася на 17 років — Finance.ua
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Черга на новий електрокар Hummer розтяглася на 17 років

Технології&Авто
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Черга на новий електрокар Hummer розтяглася на 17 років
Черга на новий електрокар Hummer розтяглася на 17 років
Новий електричний пікап GMC Hummer EV зібрав вже 77 000 замовлень, незважаючи на досить високу стартову ціну $84 650. Однак, щоб задовольнити попит, при нинішніх темпах виробництва концерну General Motors знадобиться цілих 17 років. Про це пише The Wall Street Journal.
Річ у тім, що зараз обсяги виробництва GMC Hummer EV мізерно малі — щодня збирають лише по 12 електрокарів. І це при тому, що на заводі General Motors працюють 700 співробітників, а в його модернізацію вклали 2,2 мільярда доларів.
Звісно, підприємство може випускати набагато більше автомобілів, проте зараз відчувається гострий дефіцит акумуляторів. Їх для батарей GMC Hummer EV постачає корейська компанія LG і вона поки що не здатна збільшити їх випуск через замовлення від інших автовиробників.
Проблему постачання комплектуючих обіцяють вирішити протягом другого півріччя — саме тоді має запрацювати нове спільне підприємство General Motors та LG з випуску акумуляторів. Це дозволить різко збільшити обсяги виробництва GMC Hummer EV до кінця року.
Нагадаємо, електромобіль GMC Hummer EV доступний у версіях потужністю 625, 830 та 1000 к. с., а його запас ходу досягає 550-560 км. Особливість пікапа — задні колеса, що повертаються і дозволяють їздити боком. 2023 року до нього приєднається позашляховик Hummer SUV.
За матеріалами:
Фокус
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