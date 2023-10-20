Через ситуацію в секторі Гази ціни на нафту стрибнули вгору, — Reuters Сьогодні 17:40 — Енергетика

Ціни на нафту продовжують зростати другий тиждень поспіль на тлі збільшених побоювань, що конфлікт між Ізраїлем та сектором Гази може поширитися на Близький Схід і порушити поставки з одного з найбільших нафтовидобувних регіонів світу.

Як повідомляє Reuters , станом на 06:03 за Гринвічем ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 97 центів, або 1,1%, до $93,35 за барель. Нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні $90,37 за барель, збільшившись на $1, або 1,1%.

За матеріалами Investing , ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 10:48 за Києвом становила 93,14 долара за барель. Ціна нафти марки WTI 20 жовтня станом на 10:50 за Києвом становила $89,22 за барель.

Як пише Reuter, термін дії листопадового контракту на найближчий місяць спливає у п’ятницю. Більш активний грудневий контракт на WTI коштував $89,36 за барель, піднявшись на 99 центів або 1,1%.

Обидва контракти можуть принести другий тижневий прибуток, оскільки вибух лікарні в Газі цього тижня та очікуване наземне вторгнення ізраїльських військ посилили побоювання щодо поширення конфлікту на Близькому Сході.

«Велике занепокоєння, як і раніше, викликає те, що ескалація напруженості, яку ми, ймовірно, побачимо у зв’язку з входом сил оборони Ізраїлю в сектор Гази в ці вихідні, означає, що ризик для сирої нафти пов’язаний зі зростанням цін», — сказав аналітик IG Тоні Сикамор.

Ціни на WTI можуть вирости до максимуму, який останній раз спостерігався в кінці вересня, на рівні $95,03 за барель, якщо ціна подолає опір на рівні $91,50, сказав Сикамор.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив військам, що зібралися 19 жовтня на кордоні з сектором Гази, що незабаром вони побачать палестинський анклав «зсередини», припускаючи, що очікуване наземне вторгнення може наближатися.

УНІАН За матеріалами:

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