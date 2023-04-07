Через систему електронних платежів НБУ торік пройшло понад ₴100 мільярдів у межах України — Finance.ua
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Через систему електронних платежів НБУ торік пройшло понад ₴100 мільярдів у межах України

Фінтех і Картки
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Через систему електронних платежів НБУ торік пройшло понад ₴100 мільярдів у межах України
Через систему електронних платежів НБУ торік пройшло понад ₴100 мільярдів у межах України
Через систему електронних платежів (СЕП) Національного банку торік здійснено 95,7% всіх платежів та переказів у межах України на 107 трлн грн.
Про це повідомляє НБУ у щорічному звіті з оверсайту інфраструктури фінансового ринку.
«За сумою здійснених операцій в Україні на першому місці — платежі, здійснені в СЕП (107,0 трлн грн, або 95,7% усіх платежів та переказів у межах України)», — йдеться в звіті.
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За інформацією НБУ, до п’ятірки найбільших учасників СЕП (за сумою платежів) у 2022 році увійшли:
  • Національний банк;
  • ПриватБанк;
  • Райффайзен банк;
  • Ощадбанк;
  • Укрсиббанк.
Загалом на кінець 2022 року в Україні було зареєстровано 54 платіжні системи, з яких 2 — державні платіжні системи (СЕП і НПС «Простір»); з них 36 — створені резидентами (15 — банками, 21 — небанківськими установами) та 16 — створені нерезидентами.
Загальна кількість учасників платіжних систем (крім СЕП) становить 132 фінансові установи.

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За даними регулятора, за кількістю здійснених операцій в Україні на першому місці карткові платіжні системи — 5,1 млрд шт., або 88,2% від загальної кількості операцій у платіжних системах.
Упродовж 2022 року кількість безготівкових платежів з використанням платіжних карток зросли на 4,1% до 5 194,4 млн шт. (92,8% від загальної кількості операцій з платіжними картками), а сума — на 56,9%, до 3 443,9 млрд грн (68,1% від загальної суми операцій з платіжними картками).
Нагадаємо, система електронних платежів в Україні запрацювала в цілодобовому режимі.

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За матеріалами:
Укрінформ
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