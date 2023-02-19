Через росію світ недоотримав близько 10 млн тонн продовольства з України — Finance.ua

Через росію світ недоотримав близько 10 млн тонн продовольства з України Сьогодні 05:06

Україна звернулася до партнерів, а саме Туреччини та ООН для того, щоб збільшити кількість комісій для кораблів, які беруть участь у «зерновому коридорі». Такий досвід уже є. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пише uatv.ua.

«На сьогодні через такі дії росії практично світ недоотримав близько 10 млн. тонн продовольства з України. З 1 серпня експортовано через порти Великої Одеси близько 21 мільйона тонн, а мало бути близько 31 мільйона тонн. Тобто фактично вони своїми діями продовжують загрожувати бідним країнам, над якими вже не на словах, а практично нависла загроза голоду», — сказав Марчук.

Гість ефіру також зазначив, що росія перешкоджає перевірці кораблів, через що вони затримуються.

«Я думаю, що в дипломатичний спосіб таки вдасться переламати цю ситуацію. І кількість цих комісій, які здійснюють перевірку суден, буде збільшена. Зараз дуже важливо натиснути, довести, що те, що робить росія, порушує всі угоди. Ну і політичне рішення Туреччини має бути — вона теж страждає від цієї перешкоди», — сказав Марчук.

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