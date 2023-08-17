Через обвал рубля путіну доведеться обирати між війною та порятунком своєї економіки, — WP Сьогодні 14:13

Тривалі антиросійські санкції, в тому числі обмеження на основний російський імпорт, і як результат — обвал рубля , зрештою змусять президента рф путіна обирати між продовженням війни та порятунком своєї економіки.

Як йдеться в матеріалі The Washington Post , ослаблення рубля — одна з найбільш очевидних ознак навантаження на російську економіку. Наслідки санкцій спричинили тиск на рубль, що призвело до одного з найбільш різких знецінень на ринку цього року.

Станом на липень в США були введені санкції проти більш ніж 3600 фізичних та юридичних осіб, суден та літаків. Цілі американських санкцій включали 10 найбільших російських банків, військових виробників та державних діячів аж до путіна.

Кількість санкцій ЄС перевищила 1800. Наймасштабніші і найбільш значущі санкції включають скоординоване блокування західними урядами приблизно 300 мільярдів доларів активів російського центрального банку, що знаходяться за кордоном, та нафтове ембарго. Існують також обмеження на експорт технологій, що використовуються у військових цілях. Додаткові санкції включають заморожування активів, банківські та торговельні обмеження та інші фінансові санкції щодо російських фізичних та юридичних осіб.

Доходи росії від продажу нафти в липні були на 41% нижче, ніж роком раніше. Профіцит рахунку поточних операцій — різниця між експортом та імпортом — скоротився більш ніж на 140 мільярдів доларів за перші сім місяців 2023 року порівняно з роком раніше.

Як йдеться в матеріалі, США та їхні союзники планують припинити обхід і ухилення від санкцій і торгових обмежень, особливо через треті країни. Одним з можливих кроків може стати посилення так званих вторинних санкцій щодо третіх сторін — наприклад, компанії, що базується в Туреччині або Китаї, — за ведення бізнесу з російськими фізичними або юридичними особами, які перебувають під санкціями. Це те, що США зробили у випадку з Північною Кореєю та Іраном. У випадку з росією існує небезпека того, що вторинні санкції можуть призвести до конфлікту між дружніми країнами, такими як США та Індія, та ускладнити й без того непрості відносини з Китаєм.

УНІАН За матеріалами:

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