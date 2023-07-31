Чехія конфіскувала готель російського олігарха в Карлових Варах — Finance.ua

Чехія конфіскувала готель російського олігарха в Карлових Варах Сьогодні 17:40 — Фондовий ринок

Чехія конфіскувала готель російського олігарха в Карлових Варах

У Чехії розпочалася конфіскація активів російського олігарха Володимира Євтушенкова, який потрапив під санкції за військову агресію рф проти України та зв’язки з володимиром путіним.

Про це повідомляє телеканал CTV.

Зазначається, що російський олігарх таємно контролює компанію з виробництва електричних компонентів. А в росії його компанії виробляють і постачають системи озброєння для російських військових.

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Також російський бізнесмен має нерухомість у Чехії вартістю понад 500 мільйонів чеських крон. Зокрема, він є власником п’ятизіркового готелю Savoy Westend у Карлових Варах.

Саме цей готель став першим активом Євтушенкова, конфіскованим Управлінням фінансового аналізу Чехії. Останніми роками готель користувався популярністю серед відомих російських політиків, митців та бізнесменів.

Євтушенков був внесений до санкційного списку Чехії ще у червні 2023 року.

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