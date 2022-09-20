Центробанк Швеції підвищив облікову ставку до 1,75% всупереч прогнозам більшості економістів — Finance.ua

Центробанк Швеції підвищив облікову ставку до 1,75% всупереч прогнозам більшості економістів Вчора 15:32 — Кредит&Депозит

Центробанк Швеції підвищив облікову ставку до 1,75% всупереч прогнозам більшості економістів

Центральний банк Швеції (Riksbank) підвищив свою відсоткову ставку на цілий процентний пункт. Таким чином розпочалася глобальна агресивна грошово-кредитна політика, націлена на взяття цін під контроль.

Про це пише Bloomberg

Більшість економістів очікували меншого зростання відсоткової ставки, втім, офіційні особи посилили свою реакцію на зростання споживчих цін, яке перевищувало їхні прогнози протягом 11 місяців поспіль.

«Ризик того, що інфляція закріпиться, великий, і вкрай важливо, щоб грошово-кредитна політика діяла так, щоб інфляція знизилася і стабілізувалася», — йдеться у заяві центробанку.

У цей час наступного року ставка, ймовірно, досягне 2,5%, що передбачає посилення ще на три чверті відсоткового пункту, згідно з новими прогнозами.

Riksbank знизив усі свої прогнози зростання і тепер очікує, що шведська економіка скоротиться на 0,7% наступного року, а не збільшиться на цей показник.

«Для шведської економіки було б ще болючішим, якби інфляція залишилася на нинішньому високому рівні. Якщо підвищити облікову ставку зараз, ризик високої інфляції в довгостроковій перспективі знижується, а отже, й необхідність ще більшого посилення грошово-кредитної політики в майбутньому», — пояснили у банку.

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