Casa Mavra: для чого в Мексиці побудували будинок з чорного бетону

У Мексиці побудувлаи будинок Casa Mavra з чорного бетону, який зливається з лісом. Альберто Каллеха створив низько розташовану форму будинку з чорного пігментованого бетону, щоб вона зливалася з тінями навколишніх дерев, прагнучи створити «скульптурний архітектурний об’єкт», який не домінуватиме в ландшафті.

Про це пише dezeen

Що там є

Будинок площею 1300 квадратних метрів, названий Casa Mavra, що посилається на грецьке слово, що означає чорний, розташований в оточенні густого лісу в місті Вальє-де-Браво.

Мета

«Метою було створити сильну та монолітну присутність, дозволяючи просторам всередині залишатися інтимними та тісно пов’язаними зі світлом, рослинністю та досвідом проживання на цій ділянці», — розповіли у студії виданню Dezeen.

«Хоча будинок задуманий як скульптурний архітектурний об’єкт, він не прагне конкурувати з ландшафтом», — додають там.

«Натомість, метою було розташувати об’єми таким чином, щоб вони природно вписувалися в ландшафт, дозволяючи архітектурі співіснувати з горами та рослинністю, а не домінувати над ними».

Засаджені деревами внутрішні дворики пронизують його кутовий об’єм

Два пересічні об’єми Casa Mavra утворюють X-подібний план, вхід до якого з півдня здійснюється через довгу ступінчасту доріжку вздовж вузької водойми та захищений бетонною стіною, що поступово піднімається у висоту.

Цей вхідний шлях закінчується великим внутрішнім двориком, який розділяє вітальню, їдальню та кухню на заході від спального крила на сході.

Він утворений з двох пересічних об’ємів

До кожного з цих крил можна потрапити через напівзовнішній критий коридор, з’єднаний з невеликими внутрішніми двориками з рослинами, що ростуть крізь круглі та квадратні вирізи у даху та стінах.

«У міру того, як стіна розгортається по ділянці, вона зрештою перетворюється на похилі дахи будинку, стаючи архітектурним жестом, який надає Casa Mavra його особливого характеру», — додають у повідомленні.

Чорний бетон з дошками, на якому побудована конструкція будинку, залишився відкритим по всій його площі, створюючи сильний контраст як з навколишньою зеленню, так і з сонячним світлом, яке проникає крізь круглі вирізи.

Доступ до крил здійснюється через напівзовнішній коридор.

В кінці кожного об’єму повністю засклені стіни виходять на ландшафт і виходять на невеликі дерев’яні тераси, що забезпечують зону відпочинку поруч із головною спальнею та невеликий басейн поруч із вітальнею.

