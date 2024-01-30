Цього тижня на продаж виставлено активи банків, що ліквідуються, на загальну суму 2,4 млрд грн — Finance.ua

Цього тижня на продаж виставлено активи банків, що ліквідуються, на загальну суму 2,4 млрд грн Сьогодні 09:37 — Фондовий ринок

Цього тижня (29 січня — 02 лютого) у системі Прозорро. Продажі запланований продаж активів 9 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.

Про це повідомляє ФГВФО.

Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 2 402,8 млн грн. Із них на суму 1 863,0 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, та на суму 489,2 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 50,5 млн грн.

Усі заплановані аукціони на цей тиждень — можна знайти за посиланням

Упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

ПАТ «Златобанк» — із початковою ціною 1 593,9 млн грн на продаж 2 лютого виставлено активи, що частково перебувають у заставі НБУ, пов’язані між собою та з акціонерами АТ «Златобанк», а саме: права вимоги та майнові права за кредитними договорами, укладеними з суб'єктами господарювання і фізичними особами, дебіторська заборгованість та частка корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «Торгово-Логістичний Комплекс «Арктика» в розмірі 21.05%.

— із початковою ціною 1 593,9 млн грн на продаж 2 лютого виставлено активи, що частково перебувають у заставі НБУ, пов’язані між собою та з акціонерами АТ «Златобанк», а саме: права вимоги та майнові права за кредитними договорами, укладеними з суб'єктами господарювання і фізичними особами, дебіторська заборгованість та частка корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «Торгово-Логістичний Комплекс «Арктика» в розмірі 21.05%. АТ «Мегабанк» — на загальну суму 348,2 млн грн, із них 192,6 млн грн — початкова ціна виставлених на продаж прав вимоги за кредитами, 155,6 млн грн — об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.

— на загальну суму 348,2 млн грн, із них 192,6 млн грн — початкова ціна виставлених на продаж прав вимоги за кредитами, 155,6 млн грн — об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів. ПАТ «Промінвестбанк» — на загальну суму 167,1 млн грн, із них 162,8 млн грн — початкова вартість виставлених на продаж об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів, 1,3 млн грн — прав вимоги за кредитами, 3,1 млн грн — дебіторської заборгованості.

— на загальну суму 167,1 млн грн, із них 162,8 млн грн — початкова вартість виставлених на продаж об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів, 1,3 млн грн — прав вимоги за кредитами, 3,1 млн грн — дебіторської заборгованості. ПАТ «АКБ «Капітал» — на загальну суму 120,6 млн грн, із них із початковою ціною 120,6 млн грн на продаж виставлено об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби, та за ціною 0,002 млн грн торгуватимуться права вимоги за кредитом.

— на загальну суму 120,6 млн грн, із них із початковою ціною 120,6 млн грн на продаж виставлено об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби, та за ціною 0,002 млн грн торгуватимуться права вимоги за кредитом. АТ «Айбокс Банк» — на загальну суму 98,5 млн грн, із них із початковою ціною 26,7 млн грн на продаж виставлено об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби, та за ціною 24,3 млн грн — права вимоги за кредитами. Крім того, дебіторська заборгованість виставлена на продаж із початковою ціною 47,4 млн грн.

— на загальну суму 98,5 млн грн, із них із початковою ціною 26,7 млн грн на продаж виставлено об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби, та за ціною 24,3 млн грн — права вимоги за кредитами. Крім того, дебіторська заборгованість виставлена на продаж із початковою ціною 47,4 млн грн. АТ «МР БАНК» — на загальну суму 43,5 млн грн, із них із початковою ціною 42,4 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та за ціною 1,1 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

— на загальну суму 43,5 млн грн, із них із початковою ціною 42,4 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та за ціною 1,1 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. АТ «Банк Форвард» — із початковою ціною 20,2 млн грн на продаж виставлено об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

— із початковою ціною 20,2 млн грн на продаж виставлено об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. АТ «АКБ «Конкорд» — на загальну суму 10,2 млн грн, із них із початковою ціною 8,7 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та за ціною 1,5 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

— на загальну суму 10,2 млн грн, із них із початковою ціною 8,7 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та за ціною 1,5 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. ПАТ «ЧБРР» — із початковою ціною 0,7 млн грн на продажу виставлено об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

Детальніше з інформацією про заплановані торги та результати продажу активів можна ознайомитись на сайті Фонду в розділі « Продаж активів ».

Довідка Finance.ua:

Повернення коштів з депозиту у разі банкрутства банку здійснює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452-IV, який набрав чинності 23.02.2012 року.

Відповідно до цього закону, Фонд гарантує виплату вкладнику коштів у сумі до 200 тис. гривень. У разі, якщо вклад у валюті, повернення здійснюється у гривні за курсом НБУ на момент введення до банку тимчасової адміністрації.

Наразі діє положення, згідно з яким до закінчення дії воєнного стану в країні (і три місяці після) вкладнику гарантується повернення 100% його вкладу. Але — у національній валюті. Якщо вклад був у доларах чи євро, можливо, що його повернуть гривнею за ненайвигіднішим курсом.

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