Бюджет у червні отримав понад 130 мільярдів доходів: третина надійшла від партнерів — Finance.ua

Бюджет у червні отримав понад 130 мільярдів доходів: третина надійшла від партнерів Сьогодні 21:03 — Казна та Політика

Бюджет у червні отримав понад 130 мільярдів доходів: третина надійшла від партнерів

У червні до загального фонду державного бюджету надійшло 133,7 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів з посиланням на дані Держказначейства.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

28,7 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

17,5 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 27,9 млрд грн, відшкодовано — 10,3 млрд грн);

15,0 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

8,8 млрд грн — акцизного податку;

4,5 млрд грн — рентної плати за користування надрами;

2,6 млрд грн — ввізного та вивізного мита;

2,3 млрд грн — податку на прибуток підприємств.

Інфографіка: Мінфін

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 101,1% (+0,6 млрд грн), Державною митною службою -106,8% (+2,0 млрд грн).

Іншим важливим джерелом доходів державного бюджету у червні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів): її обсяг за підсумками місяця становив 44,4 млрд гривень. Кошти надійшли від Сполучених Штатів Америки та Фінляндії.

Дані за січень-червень 2023 року

За січень-червень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 869,4 млрд гривень.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

161,6 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

88,3 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 160,3 млрд, відшкодовано — 72,0 млрд грн;

67,9 млрд грн — податку на прибуток підприємств;

80,2 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

50,2 млрд грн — акцизного податку;

29,9 млрд грн — рентної плати за користування надрами;

14,4 млрд грн — ввізного та вивізного мита.

Інфографіка: Мінфін

При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 103,1% (+10,4 млрд грн), Державною митною службою — 100,9% (+1,6 млрд грн).

Наступним важливим джерелом доходів державного бюджету у січні-червні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) — 269,6 млрд гривень.

Найбільшим донором грантової підтримки у січні-червні 2023 року є Сполучені Штати Америки (263 млрд грн). Також на безповоротній основі Україна отримала фінансування від Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії загальним обсягом до 6,4 млрд гривень. Кошти були спрямовані до держбюджету України через Цільовий фонд Світового банку у рамках проекту PEACE.

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у січні-червні 2023 року склали 224,3 млрд грн, з яких 42,6 млрд грн надійшло у червні.

У цілому, за підсумками перших шести місяців поточного року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 1302,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Касові видатки державного бюджету становили 1 784,3 млрд грн, у тому числі загального фонду — 1 407,6 млрд грн, або 93,5% від розпису звітного періоду.

За перше півріччя 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 476,3 млрд грн, у тому числі загальний фонд — у сумі 532,7 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на січень-червень 2023 року дефіциту в сумі 931,8 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — червень 2023 року становили 879,1 млрд грн, або 82,9% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 285,7 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 97,4 млрд грн (1 963,8 млн дол. США та 640,9 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 130,0 млрд грн.

Із зовнішніх джерел залучено 593,4 млрд грн, зокрема:

357,0 млрд грн (9,0 млрд євро) коштів ЄС макрофінансової допомоги відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС;

131,4 млрд грн коштів МВФ у рамках чотирирічної програми розширеного фінансування EFF;

64,2 млрд грн (2,4 млрд канадських доларів) позики Уряду Канади;

18,3 млрд грн (500,0 млн дол. США) позики МБРР у рамках Четвертого додаткового фінансування проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні»;

16,1 млрд грн (404,3 млн євро) позики МАР у рамках проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні»;

4,8 млрд грн (132,0 млн дол. США) позики МБРР у рамках проекту «Прискорення інвестицій у сільське господарство України»;

1,3 млрд грн (33,4 млн євро) позики МБРР у рамках проекту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя»;

0,2 млрд грн (6,0 млн дол. США) позики МБРР у рамках проекту «Додаткове фінансування Проєкту Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

Читайте також ЄС і НАТО представили рекомендації для захисту критичної інфраструктури

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень — червень 2023 року склали 246,1 млрд грн (96,6% плану), платежі з обслуговування — 116,8 млрд грн (89,2% плану).

Залученні кошти від розміщень ОВДП за січень — червень 2023 року дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП.

Довідка Finance.ua:

у понеділок, 3 липня, другий транш у розмірі $890 млн від МВФ надійшов до загального фонду державного бюджету України;

за даними Мінфіну, впродовж червня до державного бюджету надійшло $3 млрд зовнішнього фінансування. Близько 40% із залучених коштів були отримані у формі грантів на безповоротних умовах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.