ЄС і НАТО представили рекомендації для захисту критичної інфраструктури — Finance.ua

ЄС і НАТО представили рекомендації для захисту критичної інфраструктури
Цільова група ЄС та НАТО щодо стійкості критичної інфраструктури представила остаточний звіт про поточні виклики безпеці і визначила рекомендації щодо того, як зміцнити стійкість інфраструктури.
Про це у четвер повідомила пресслужба Єврокомісії, пише «Європейська правда».
Євросоюз і Північноатлантичний альянс започаткували Цільову групу щодо стійкості критичної інфраструктури, щоб зміцнити свою співпрацю.
Наразі Цільова група представила остаточний звіт про оцінку, у якому описано поточні виклики безпеці, і цільові рекомендації щодо посилення стійкості критичної інфраструктури.
Рекомендації стосуються, зокрема, необхідності забезпечення стійкості і розвитку співпраці шляхом:
- посилення взаємодії при повному використанні синергії, наприклад, у разі виникнення серйозної загрози або значних змін у контексті безпеки;
- сприяння взаємодії між членами Альянсу, державами-членами і приватним сектором, в тому числі щодо безпеки критично важливої інфраструктури;
- проведення спеціальних дискусій на основі сценаріїв;
- посилення структурованого діалогу з питань стійкості і структурованого діалогу з питань військової мобільності і розширення існуючих штабних переговорів з питань кібербезпеки, космосу, морських перевезень і енергетики, а також між Міжнародним військовим штабом НАТО і Військовим штабом ЄС;
- сприяння поширенню найкращих практик, оцінок і посиленню моніторингу впливу на безпеку та співпрацю, в тому числі між цивільними і військовими суб'єктами;
- проведення регулярних паралельних і скоординованих оцінок загроз критичній інфраструктурі, спираючись на оцінку, проведену навесні 2023 року.
Структурований діалог ЄС-НАТО з питань стійкості координуватиме виконання цих рекомендацій.
16 березня цього року НАТО і ЄС провели перше засідання, присвячене заснуванню нової Цільової групи з питань стійкості критично важливої інфраструктури на тлі російської загрози.
Вперше ініціатива була оголошена генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн в січні 2023 року.
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