ЄС і НАТО представили рекомендації для захисту критичної інфраструктури — Finance.ua

ЄС і НАТО представили рекомендації для захисту критичної інфраструктури Сьогодні 16:29 — Казна та Політика

Цільова група ЄС та НАТО щодо стійкості критичної інфраструктури представила остаточний звіт про поточні виклики безпеці і визначила рекомендації щодо того, як зміцнити стійкість інфраструктури.

Про це у четвер повідомила пресслужба Єврокомісії, пише «Європейська правда».

Євросоюз і Північноатлантичний альянс започаткували Цільову групу щодо стійкості критичної інфраструктури, щоб зміцнити свою співпрацю.

Наразі Цільова група представила остаточний звіт про оцінку, у якому описано поточні виклики безпеці, і цільові рекомендації щодо посилення стійкості критичної інфраструктури.

Рекомендації стосуються, зокрема, необхідності забезпечення стійкості і розвитку співпраці шляхом:

посилення взаємодії при повному використанні синергії, наприклад, у разі виникнення серйозної загрози або значних змін у контексті безпеки;

сприяння взаємодії між членами Альянсу, державами-членами і приватним сектором, в тому числі щодо безпеки критично важливої інфраструктури;

проведення спеціальних дискусій на основі сценаріїв;

посилення структурованого діалогу з питань стійкості і структурованого діалогу з питань військової мобільності і розширення існуючих штабних переговорів з питань кібербезпеки, космосу, морських перевезень і енергетики, а також між Міжнародним військовим штабом НАТО і Військовим штабом ЄС;

сприяння поширенню найкращих практик, оцінок і посиленню моніторингу впливу на безпеку та співпрацю, в тому числі між цивільними і військовими суб'єктами;

проведення регулярних паралельних і скоординованих оцінок загроз критичній інфраструктурі, спираючись на оцінку, проведену навесні 2023 року.

Структурований діалог ЄС-НАТО з питань стійкості координуватиме виконання цих рекомендацій.

16 березня цього року НАТО і ЄС провели перше засідання, присвячене заснуванню нової Цільової групи з питань стійкості критично важливої інфраструктури на тлі російської загрози.

Вперше ініціатива була оголошена генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн в січні 2023 року.

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