Буковель, Драгобрат, Славське та інші: як працюють гірськолижні курорти України під час відключень — Finance.ua

Буковель, Драгобрат, Славське та інші: як працюють гірськолижні курорти України під час відключень Сьогодні 14:18

Цього року зимовий туристичний сезон проходитиме в умовах повномасштабної війни. Проте бізнес працює, створює нові робочі місця та підтримує економіку. Гірськолижні курорти в сезоні 2022-2023 років дадуть кожному українцю можливість перезавантажитися і з новими силами повернутися до захисту України на різних фронтах.

Ми дізналися, які курорти готові зустрічати туристів і як планують працювати комплекси у разі відсутності електроенергії.

Найпопулярніший гірськолижний курорт України 15 грудня на своїй сторінці у Facebook повідомив , що сезон 2022-2023 буде. Буковель — серце Карпат запрошує кожного за натхненням.

Звичайно, формат решти зазнає певних змін, зокрема:

• нічного катання не буде;

• святкові гуляння в центрі та новорічні розваги будуть скасовані, але святковий настрій дітям створюватиме ялинка;

• зона Apres Ski працюватиме як зона відпочинку, але без розважальної програми.

В Івано-Франківській області, як і по всій Україні, відбуваються планові та аварійні відключення електроенергії. Однак курорт і більшість підприємств навколо нього забезпечили себе альтернативними джерелами енергії. Зараз оглядовий ліфт і більшість об’єктів працюють від генераторів. Звісно, ​​у разі повного відключення світла можливі зміни режиму роботи курорту.

Більш детальну інформацію про дату відкриття, роботу курорту в сезоні 2022/2023 шукайте в подальших публікаціях закладу в соцмережах.

Відпочинок в Драгобраті

Найвищий гірськолижний курорт України «Драгобрат» розташований на висоті 1400 м і є досить віддаленим місцем для відпочинку. Цей курорт має досвід роботи в умовах відключень електроенергії, адже через погодні умови вони тут трапляються досить часто, багато готелів і витягів мають власні генератори.

На сайті курорту вже активно продаються дитячі та дорослі скі-паси, нещодавно завершився акційний розпродаж.

«Захар Беркут» (с. Славське)

Також продовжує працювати «Захар Беркут» — гірськолижний курорт біля селища Славське. Як зазначено на офіційному сайті комплексу, для цього у них є все: світло за графіком, завжди є тепло, вода та інтернет. Для роботи ресторану використовується генератор. Зараз колектив комплексу активно працює над забезпеченням всього курорту альтернативними джерелами електроенергії.

До 25 грудня діє святковий передпродаж абонементів на новий сезон 2022-2023 за минулорічними цінами.

Крім того, «Укрзалізниця» запустила «Лижний експрес» з Києва до Славського. Поїзд курсуватиме з 30 грудня.

• Відправлення з Києва щодня о 5:59, прибуття до Славського о 13:55;

• Відправлення о 14:10 дня та прибуття до Києва о 22:07 вечора.

Маршрут пролягає через станції Львів, Стрий та Сколе.

Відпочинок в Буковиці

Буковиця — новий гірськолижний курорт Львівської області, де можна покататися на лижах, сноубордах та тюбінгах. Заклад активно готується до нового сезону. Ціни на абонементи в новому сезоні вже опубліковані на офіційному сайті курорту . Також на Буковиці повідомили, що незважаючи на складну ситуацію, ціни на абонементи та спорядження цього року взагалі не змінилися. Системи снігоутворення вже працюють, але для відкриття підйомників знадобиться ще кілька морозів.

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