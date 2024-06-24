Bugatti показала суперкар Tourbillon за 3,6 млн євро — Finance.ua
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Bugatti показала суперкар Tourbillon за 3,6 млн євро

Технології&Авто
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Bugatti показала суперкар Tourbillon за 3,6 млн євро
Bugatti показала суперкар Tourbillon за 3,6 млн євро
Французька компанія Bugatti презентувала довгоочікуваний суперкар нової генерації, який отримав ім’я Tourbillon. Від колишнього Chiron новинка успадкувала лише кількість циліндрів мотора.
Автомобіль побудований на основі композитного монокока. «Серцем» новинки є гібридний силовий агрегат сумарною потужністю 1800 к.с. Атмосферний V16 об’ємом 8,3 літра розкручується до 9500 об/хв і розвиває 1000 к.с. У його створенні брали участь спеціалісти британської інжинірингової компанії Cosworth.
Другою складовою силового агрегату є 800-сильний набір трьох електромоторів, два з яких розташовані на передній осі, а задній допомагає ДВС обертати задні колеса. Під підлогою розташована батарея місткістю 25 кВтг.
Bugatti показала суперкар Tourbillon за 3,6 млн євро
Автомобіль міцно тримається за дорожнє полотно низькопрофільною гумою Michelin Pilot Sport Cup 2. Завдяки потужному силовому агрегату купе Tourbillon має приголомшливу динаміку — на розгін до першої «сотні» йому потрібно всього 2 секунди, а максимальна швидкість досягає 380 км/год. Але це ще не все. При активації спеціального «ключа швидкості» купе здатна розвинути до 444 км/год.
Попри складний багатокомпонентний силовий блок, автомобіль легший за свого попередника. Ще однією перевагою новинки є можливість подолати до 60 км виключно на електротязі.
Компанія планує виготовити 250 екземплярів новинки, кожна з яких коштуватиме покупцям мінімум 3,6 млн євро.
За матеріалами:
autocentre.ua
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