Будівлю відділення банку за 3,64 млн грн на Донеччині виставили на торги 31 травня — Finance.ua
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Будівлю відділення банку за 3,64 млн грн на Донеччині виставили на торги 31 травня

Фондовий ринок
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Лот виставляється на торги вперше. Актив має 835 кв. м загальної площі за $100 тис., тобто 1 кв. м приміщення коштує 4360 грн.
Про це стало відомо з даних на сайті Prozorro.Продажі.
Актив знаходиться за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вулиця Банкова (вулиця Радянська), будинок 41.
Також до складу лоту входять техніка та обладнання в кількості 186 одиниць: банкомат, міні-АТС, касова техніка, сканери, кондиціонери, комп’ютери та меблі тощо.
За матеріалами:
Finance.ua
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