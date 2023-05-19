Будівлю відділення банку за 3,64 млн грн на Донеччині виставили на торги 31 травня — Finance.ua

Будівлю відділення банку за 3,64 млн грн на Донеччині виставили на торги 31 травня Сьогодні 19:33 — Фондовий ринок

Лот виставляється на торги вперше. Актив має 835 кв. м загальної площі за $100 тис., тобто 1 кв. м приміщення коштує 4360 грн.

Про це стало відомо з даних на сайті Prozorro.Продажі

Актив знаходиться за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вулиця Банкова (вулиця Радянська), будинок 41.

Також до складу лоту входять техніка та обладнання в кількості 186 одиниць: банкомат, міні-АТС, касова техніка, сканери, кондиціонери, комп’ютери та меблі тощо.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.