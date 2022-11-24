Брутальний дизайн та запас ходу 330 км: представлений перший європейський електропікап (фото) — Finance.ua
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Брутальний дизайн та запас ходу 330 км: представлений перший європейський електропікап (фото)

Технології&Авто
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Брутальний дизайн та запас ходу 330 км: представлений перший європейський електропікап (фото)
Брутальний дизайн та запас ходу 330 км: представлений перший європейський електропікап (фото)
Британська компанія LDV презентувала електронний пікап eT60. Він уже надійшов у продаж на австралійському ринку за ціною від 66 до 78 тисяч доларів, а невдовзі з’явиться і в інших країнах. Про це повідомляє офіційний вебсайт марки.
Електромобіль LDV eT60 створений на базі китайського пікапа Maxus T90 EV. Річ у тому, що компанію LDV після банкрутства викупив китайський концерн SAIC. Проте це перший серійний електропікап від європейського бренду.
Брутальний дизайн та запас ходу 330 км: представлений перший європейський електропікап (фото)
Новий LDV eT60 — середньорозмірний рамний пікап довжиною 5365 мм, шириною 1900 мм та висотою 1809 мм. Він запропонований виключно у чотиридверному виконанні та має вантажопідйомність в 1 тонну. В електрокара агресивний дизайн з розширеними крилами, величезними решітками радіатора і тоненькими діодними фарами.
Брутальний дизайн та запас ходу 330 км: представлений перший європейський електропікап (фото)
Оздоблення салону розбавляють сріблясті вставки та яскраво-червоні шви. Пікап LDV eT60 недешевий, але не отримав віртуальної панелі приладів. Оснащення включає 10,25-дюймовий сенсорний дисплей, камеру заднього виду, клімат-контроль, електропривод сидінь, датчики світла та дощу, систему автоматичного гальмування.
Брутальний дизайн та запас ходу 330 км: представлений перший європейський електропікап (фото)
Електрокар LDV eT60 оснащений 177-сильним мотором та батареєю місткістю 88,5 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 330 км, а швидка зарядка на 80% займає 45 хвилин.
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