Брутальний дизайн та запас ходу 330 км: представлений перший європейський електропікап (фото) — Finance.ua

Брутальний дизайн та запас ходу 330 км: представлений перший європейський електропікап (фото) Сьогодні 01:39 — Технології&Авто

Брутальний дизайн та запас ходу 330 км: представлений перший європейський електропікап (фото)

Британська компанія LDV презентувала електронний пікап eT60. Він уже надійшов у продаж на австралійському ринку за ціною від 66 до 78 тисяч доларів, а невдовзі з’явиться і в інших країнах. Про це повідомляє офіційний вебсайт марки.

Електромобіль LDV eT60 створений на базі китайського пікапа Maxus T90 EV. Річ у тому, що компанію LDV після банкрутства викупив китайський концерн SAIC. Проте це перший серійний електропікап від європейського бренду.

Новий LDV eT60 — середньорозмірний рамний пікап довжиною 5365 мм, шириною 1900 мм та висотою 1809 мм. Він запропонований виключно у чотиридверному виконанні та має вантажопідйомність в 1 тонну. В електрокара агресивний дизайн з розширеними крилами, величезними решітками радіатора і тоненькими діодними фарами.

Оздоблення салону розбавляють сріблясті вставки та яскраво-червоні шви. Пікап LDV eT60 недешевий, але не отримав віртуальної панелі приладів. Оснащення включає 10,25-дюймовий сенсорний дисплей, камеру заднього виду, клімат-контроль, електропривод сидінь, датчики світла та дощу, систему автоматичного гальмування.

Електрокар LDV eT60 оснащений 177-сильним мотором та батареєю місткістю 88,5 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 330 км, а швидка зарядка на 80% займає 45 хвилин.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.