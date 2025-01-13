Бренд Versace виставлено на продаж: відомий потенційний покупець — Finance.ua

Бренд Versace виставлено на продаж: відомий потенційний покупець Сьогодні 18:05 — Фондовий ринок

Бренд Versace виставлено на продаж: відомий потенційний покупець

Capri Holdings шукає покупця для свого люксового бренду Versace через падіння продажів. Італійський дім моди Prada розглядається як потенційний покупець, оцінна вартість угоди — до $2,19 млрд.

Компанія Capri Holdings, яка володіє такими відомими люкс-брендами, як Michael Kors та Jimmy Choo, виставила на продаж свою дочірню компанію й модний дім Versace. Про це пише міжнародне інформагенство Reuters.

За інформацією Reuters, компанія Capri Holdings зазнає труднощів через падіння продажів у глобальному секторі розкоші, обсяг якого становить 400 млрд доларів. Довіра в цьому сегменті похитнулася через скорочення витрат заможних китайців та завершення тривалого періоду буму продажів.

У листопаді компанія Tapestry, яка володіє брендом Coach, відмовилася від угоди на 8,5 млрд доларів з купівлі Capri Holdings, якій також належать бренди Michael Kors і Jimmy Choo

Після того, як ця угода щодо створення американського конгломерату класу «люкс» провалилася, керівництво Capri Holdings не виключало можливості потенційних продажів своїх брендів.

Capri Holdings найняла Barclays для аналізу стратегічних варіантів, включаючи продаж своїх брендів Versace і Jimmy Choo, повідомили Reuters дві людини, які безпосередньо знайомі з цим питанням.

Одне джерело сказало, що вся група Capri Holdings також може бути виставлена ​​на продаж.

За оцінкою аналітиків Bernstein, вартість Versace становить від $1,75 млрд до $2,19 млрд, без урахування боргів.

Зазначається, що італійський модний дім Prada є серед потенційних покупців і зараз працює з міжнародним банком Citi, щоб оцінити будь-яку пропозицію.

УНН За матеріалами:

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