Борги із зарплат у росії зросли на 43%: найбільше постраждала будівельна галузь — Finance.ua
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Борги із зарплат у росії зросли на 43%: найбільше постраждала будівельна галузь

Світ
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Станом на 1 січня 2025 року борги російських компаній перед працівниками сягнули 507,9 млн руб. (5,7 млн дол.), що на 153,9 млн руб. (1,7 млн дол.), або 43,5% більше, ніж торік.
Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані Росстату.
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Зазначається, що близько чверті цієї суми — понад 110 млн руб. (1,2 млн дол.) — це борги, накопичені ще у 2022−2023 роках, а решта 394,7 млн руб. (4,4 млн дол.) — зарплати, які не виплатили у 2024-му.
Згідно з Росстатом, це перший випадок зростання простроченої заборгованості із зарплат із 2015 року.
Тоді, після обвалу цін на нафту та запровадження західних санкцій, борги бізнесу перед працівниками за рік зросли на 75% - до 3,5 млрд руб. (39 млн дол.).
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Які галузі постраждали найбільше

Найбільше від кризи постраждала будівельна галузь: на неї припадає половина боргів із зарплат, оскільки ринок переживає наслідки колапсу іпотеки та різкого підвищення ключової ставки ЦБ рф. Ще 20% заборгованості сконцентровано в обробній промисловості.
За матеріалами:
Економічна Правда
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