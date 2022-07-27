«Bon voyage»: Ілон Маск прокоментував рішення росії вийти з МКС — Finance.ua
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«Bon voyage»: Ілон Маск прокоментував рішення росії вийти з МКС

Технології&Авто
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«Bon voyage»: Ілон Маск прокоментував рішення росії вийти з МКС
«Bon voyage»: Ілон Маск прокоментував рішення росії вийти з МКС
26 липня рф заявила про вихід з Міжнародної космічної станції після 2024 року.
Так, новопризначений голова «Роскосмосу» Юрій Борисов заявив, що росія виходить із проєкту Міжнародної космічної станції. Він також доповів путіну про те, що рф розвиватиме свій проєкт — так звану російську орбітальну службову станцію.
Американський бізнесмен та винахідник, власник Tesla та SpaceX Ілон Маск іронічно відреагував на рішення росії вийти з МКС.
У Twitter Маск у коментарі під повідомленням про рішення «Роскосмосу» вийти з проєкту Міжнародної космічної станції побажав росіянам «щасливої дороги».
«Bon voyage», — написав Маск.
«Bon voyage»: Ілон Маск прокоментував рішення росії вийти з МКС
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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