Bolt самостійно покриє витрати на «податок на Google», щоб зберегти ціну для користувачів — Finance.ua

Bolt самостійно покриє витрати на «податок на Google», щоб зберегти ціну для користувачів Сьогодні 10:45 — Фондовий ринок

Сервіс таксі Bolt самостійно покриє витрати на сплату податку на додану вартість з операцій з надання електронних послуг («податку на Google»), щоб зберегти ціну для користувачів.

Про це розповів керівник напрямку райд-хейлінґу компанії Bolt в Україні Сергій Павлик.

Відповідно до «податку на Google» нерезиденти, що надають фізособам електронні послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України, повинні сплачувати податок за ставкою 20%.

За словами Сергія Павлика, найгірше, що очікувалось — це додаткове зростання ціни для користувачів застосунку Bolt. Проте сервіс таксі візьме на себе зобов’язання з покриття 20% податку.

Це означає, що саме через ПДВ ані для водіїв, ані для користувачів ціну не буде змінено.

Раніше голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев повідомив, що у лютому-березні 2023 року такі компанії, як Uber і Bolt стали платниками цього податку.

Економічна Правда За матеріалами:

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