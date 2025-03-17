BMW прогнозує втрату мільярда євро прибутку через торгові війни у світі — Finance.ua

BMW прогнозує втрату мільярда євро прибутку через торгові війни у світі Сьогодні 05:18 — Фондовий ринок

BMW прогнозує втрату мільярда євро прибутку через торгові війни у світі

BMW попередила, що глобальна тарифна війна коштуватиме компанії один мільярд євро цього року.

Про це пише Financial Times.

Виробник Mini та Rolls-Royce зафіксував 36% падіння прибутків у 2024 році, а у 2025 році не очікує покращення.

Через нові мита на імпорт електромобілів з Китаю до ЄС, постачання з Мексики до США та американські обмеження на алюміній маржа BMW може скоротитися на 1%.

Генеральний директор BMW Олівер Зіпсе наголосив, що тарифи вдарили по виробництву: «Ми сподіваємося, що незабаром всі помітять, що в такій ситуації немає переможців».

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Найбільший завод BMW у США, розташований у Південній Кароліні, в 2023 році експортував авто на 10 млрд євро. Водночас 56% автомобілів, вироблених у Німеччині, були продані за межі ЄС.

Акції BMW за останній рік втратили понад 20% вартості, а після оголошення про фінансові втрати впали ще на 2%.

Економічна Правда За матеріалами:

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