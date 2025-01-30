BMW готує масштабне оновлення модельного ряду навесні — Finance.ua

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BMW готує масштабне оновлення модельного ряду навесні

Технології&Авто
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BMW готує масштабне оновлення модельного ряду навесні
BMW готує масштабне оновлення модельного ряду навесні
Баварський автовиробник повідомив, що цієї весною дебютують оновленні версії найпопулярніших моделей бренду. Зокрема, оновлення отримають моделі 2, 5 та 7-ї серії, а також кросовери X1, X2, X3, X5, X6, X7 та XM.
У BMW кажуть, що навесні модельний ряд стане ще більш привабливим, оскільки автівки отримають модернізовані трансмісії та додаткове обладнання. Моделі BMW 5 Series отримають контурну підсвітку з BMW Interaction Bar, поперекову підтримку для обох передніх сидінь, а також акустичну систему Harman Kardon HiFi у стандартні комплектації.
Водночас електричний BMW i5 отримає значний приріст запасу ходу, а гібридні моделі — X3, X1, 2 Series Active Tourer, 7 Series та XM, отримають майже на 50% вищий показники заряджання. Водночас лінійка моделей BMW X3 також буде розширена завдяки потужному шестициліндровому рядному дизельному двигуну.
BMW 2 Series Gran Coupé дебютує у квітні 2025 року й пропонуватиметься з ширшою лінійкою силових агрегатів, що включатиме модель початкового рівня, тоді як список оснащення кросоверів X5 та X6 поповниться новими матричними фарами.
BMW готує масштабне оновлення модельного ряду навесні
Також з березня 2025 року повністю електричні моделі BMW 5 Series у версіях Sedan та Touring отримають покращену енергоефективність завдяки різноманітних технологічним покращенням, й в результаті їх запас ходу зросте до 47 кілометрів.
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Також в моделях з’явиться технологія цифрового ключа BMW Digital Key Plus, завдяки якій власники зможуть, активувати до 18 цифрових ключів автомобіля, залежно від типу мобільного пристрою, з індивідуально налаштованими правами доступу.
BMW готує масштабне оновлення модельного ряду навесні
Наостанок, автівки отримають новий комплект для ремонту шин Plus, що стане частиною стандартного обладнання для окремих моделей вже в березні. Він дозволить водіям продовжувати рух навіть у разі проколу колеса зі швидкістю до 80 км/год на відстань до 200 км, чого вистачить, аби вчасно дістатись найближчого сервісу. Оснащуватимуться даною опцією кросовери X1, X2, iX, а також моделі 2-ї та 5-ї серій.
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