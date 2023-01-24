Bloomberg отримав штраф на 5 мільйонів доларів — Finance.ua

Bloomberg отримав штраф на 5 мільйонів доларів Сьогодні 19:14 — Фінтех і Картки

Bloomberg отримав штраф на 5 мільйонів доларів

Американське видання Bloomberg, яке спеціалізується на фінансових темах та наданні інформації для професіоналів, отримало штраф від Комісії з цінних паперів та бірж США.

Про це повідомляє Комісія з цінних паперів та бірж США.

Американський регулятор оштрафував Bloomberg на 5 мільйонів доларів. Головна причина — подання інформації в платному сервісі BVAL щодо вартості цінних активів із фіксованою прибутковістю, яка водила клієнтів в оману.

У Комісії з цінних паперів та бірж США підкреслили, що принаймні з 2016 року до жовтня 2022 року Bloomberg не інформував клієнтів сервісу BVAL, що в основі оцінки деяких активів з фіксованою прибутковістю може бути лише одне джерело інформації. Для прикладу, котирування брокера. Відповідно це не відповідає методології Bloomberg.

Американський регулятор також наголосив, що компанія Bloomberg відіграє дуже важливу роль для фінансових ринків та зобов’язана надавати перевірену інформацію своїм клієнтам про процеси ціноутворення.

«Ми будемо притягувати постачальників послуг, таких як Bloomberg, до відповідальності за спотворення інформації, яка впливає на інвесторів», — заявили в Комісії цінних паперів та бірж США.

Компанія погодилася виплатити штраф у розмірі 5 мільйонів доларів, але в обмін на відсутність необхідності визнавати свою провину. Крім того, у Bloomberg добровільно зобов’язалися припинити практику, яка не відповідає правилам та законодавству США, аби вдосконалити роботу сервісу BVAL.

Телеканал 24 За матеріалами:

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