Бізнесу видали 1,1 млрд грн пільгових кредитів — Finance.ua

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Бізнесу видали 1,1 млрд грн пільгових кредитів

Кредит&Депозит
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Бізнесу видали 1,1 млрд грн пільгових кредитів
Бізнесу видали 1,1 млрд грн пільгових кредитів
За минулий тиждень банки видали підприємцям доступних кредитів на 1,1 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Загалом із початку дії держпрограми «Доступні кредити 5-7-9» бізнес отримав 45,2 тис. кредитів на загальну суму 128,3 млрд грн.
Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів — 58,9 млрд грн та на рефінансування попередньо отриманих кредитів — 27,3 млрд грн. Окрім того, на антивоєнні цілі було видано 11,6 млрд грн, на інвестиційні цілі —10,5 млрд грн. Аграрії отримали 19,3 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 666,8 млн грн кредитів для поповнення обігових коштів.
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Зазначається, що найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сфері сільського господарства (52%), торгівлі та виробництва (23%), промислової переробки (14%).
Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська області та м. Київ.
Наразі участь в програмі беруть 42 банки.

Гроші від держави на бізнес: хто і як може отримати кошти

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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