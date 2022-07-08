Бізнес пропонує уряду розширити кількість регіонів для релокації підприємств — Finance.ua

Бізнес пропонує уряду розширити кількість регіонів для релокації підприємств
Український союз промисловців і підприємців (УСПП) пропонує Кабінету Міністрів збільшити кількість регіонів для релокації підприємств, що знаходяться в зоні активних бойових дій. Наразі таких є 9.
Про це повідомили в пресслужбі УСПП.
Також УСПП закликає уряд більш активно використовувати можливості індустріальних парків (ІП) для релокованих підприємств, надавати їм стимулюючі умови приєднання до інженерних мереж у разі збільшення виробництва, реалізації проєктів з глибокої переробки сільгосппродукції тощо.
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Зокрема, для структурованої роботи над створенням і розвитком мережі індустріальних парків вбачається за необхідне створити відповідну державну установу — координатора. Також необхідно доопрацювати та прийняти «Стратегію розвитку індустріальних парків на період до 2030 року».
В УСПП зауважили, що відповідні пропозиції вже надісланого на адресу прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Документ спільно напрацьовували більше 170 представників бізнесу, громадських експертних організацій, урядовців та обласних військових адміністрацій.
Як повідомлялось, українські підприємства, які знаходяться у зоні активних бойових дій, можуть отримати державну допомогу в переміщенні своїх потужностей до безпечніших регіонів. Для цього запущено програму з релокації українських виробництв за підтримки держави.
Зараз підприємства можуть переїхати до дев’яти областей: Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, південних територій Волинської і Рівненської.
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