Біткоїн встановив новий ціновий рекорд в $97 000 — Finance.ua
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Біткоїн встановив новий ціновий рекорд в $97 000

Криптовалюта
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Біткоїн встановив новий ціновий рекорд в $97 000
Біткоїн встановив новий ціновий рекорд в $97 000
Вранці 21 листопада 2024 року курс біткоїна досяг у моменті позначки в $97 852, оновивши історичний максимум. Капіталізація активу становить $1,92 трлн, а домінування — понад 61%.
На момент написання курс відкотився. Однак актив все ще торгується вище $97 000.
Біткоїн встановив новий ціновий рекорд в $97 000
Капіталізація першої криптовалюти в моменті досягла $1,94 млрд, після чого також відкотилася, згідно з TradingView. Завдяки цьому біткоїн повернувся на сьому позицію в глобальному рейтингу активів і контрагентів.
Біткоїн встановив новий ціновий рекорд в $97 000
Показник домінування біткоїна в моменті досяг позначки 61,8%, потім впав, але після цього повторно почав зростати. Під час підготовки цього матеріалу він перебуває на позначці 61,5%.
Біткоїн встановив новий ціновий рекорд в $97 000
Нагадаємо, раніше експерти компанії QCP Capital заявили, що альтсезон, період зростання альткоїнів, почнеться, коли показник домінування біткоїна впаде до 58% або нижче.
На тлі стрибка біткоїна зростанням відзначилися і деякі інші криптоактиви. Примітно, альткоїни, зокрема Cardano і Dogecoin, практично не відреагували на ситуацію.
Біткоїн встановив новий ціновий рекорд в $97 000
Загальний обсяг ліквідацій за ф’ючерсними контрактами за останні 24 години становить $457,52 млн. За позиціями превалюють довгі. Індекс страху і жадібності перебуває на колишньому рівні. За добу змін не було:
Біткоїн встановив новий ціновий рекорд в $97 000
За матеріалами:
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