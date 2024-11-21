Біткоїн встановив новий ціновий рекорд в $97 000 — Finance.ua

Біткоїн встановив новий ціновий рекорд в $97 000 Сьогодні 11:25 — Криптовалюта

Біткоїн встановив новий ціновий рекорд в $97 000

Вранці 21 листопада 2024 року курс біткоїна досяг у моменті позначки в $97 852, оновивши історичний максимум. Капіталізація активу становить $1,92 трлн, а домінування — понад 61%.

На момент написання курс відкотився. Однак актив все ще торгується вище $97 000.

Капіталізація першої криптовалюти в моменті досягла $1,94 млрд, після чого також відкотилася, згідно з TradingView. Завдяки цьому біткоїн повернувся на сьому позицію в глобальному рейтингу активів і контрагентів.

Показник домінування біткоїна в моменті досяг позначки 61,8%, потім впав, але після цього повторно почав зростати. Під час підготовки цього матеріалу він перебуває на позначці 61,5%.

Нагадаємо, раніше експерти компанії QCP Capital заявили , що альтсезон, період зростання альткоїнів, почнеться, коли показник домінування біткоїна впаде до 58% або нижче.

На тлі стрибка біткоїна зростанням відзначилися і деякі інші криптоактиви. Примітно, альткоїни, зокрема Cardano і Dogecoin, практично не відреагували на ситуацію.

Загальний обсяг ліквідацій за ф’ючерсними контрактами за останні 24 години становить $457,52 млн. За позиціями превалюють довгі. Індекс страху і жадібності перебуває на колишньому рівні. За добу змін не було:

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