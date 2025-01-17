Біткоїн наближається до $110K, новий максимум Solana на горизонті, а XYZVerse демонструє зростання в 5000x — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Біткоїн наближається до $110K, новий максимум Solana на горизонті, а XYZVerse демонструє зростання в 5000x Сьогодні 15:10 — Криптовалюта

Біткоїн наближається до $110K, новий максимум Solana на горизонті, а XYZVerse демонструє зростання в 5000x

Ринок криптовалют набирає безпрецедентний темп. Біткоїн підбирається до історичної позначки. Solana готова перевершити свої попередні рекорди. Водночас XYZVerse демонструє неймовірні успіхи, забезпечуючи багатократне зростання. Ці вибухові рухи натякають на потужний висхідний тренд. Чи це сигнал до початку нового бичачого циклу?

XYZ: Новий важковаговик серед мем-монет

Фанати в захваті! Токен XYZ виходить на криптовалютний ринг, завдаючи ударів по непотрібним схемам і проєктам. Як справжній чемпіон, цей перший у світі спортивний мем-токен пройшов через ведмежий ринок із невтомною силою і не планує зупинятися. З прогнозованим зростанням у 75X XYZ залишає позаду такі монети, як BOME і WIF.

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XYZ створює ідеальний ігровий майданчик із проєктом XYZVerse, який уже отримав нагороду як найкращий новий мем-проєкт. Унікальна концепція поєднує спортивний азарт і мем-культуру. Завдяки дорожній карті з розважальними dApps XYZ приваблює мільйони спортивних фанатів.

Пригадайте торговий обсяг Polymarket у $1 мільярд під час виборів у США.

Біткоїн (BTC)

Біткоїн (BTC) показав зростання на 4,10% за останній тиждень, торгуючись у діапазоні від $89 699,57 до $101 069,84. Незважаючи на зниження на 6,37% за останній місяць, за останні шість місяців він виріс на 48,63%, демонструючи зростаючий інтерес інвесторів і впевненість ринку.

Якщо Біткоїн подолає найближчий рівень опору в $107 554, він може досягти другого рівня опору в $118 924, що означає можливе зростання на 6−18%. Якщо ціна впаде нижче рівня підтримки $84 813,72, вона може знайти наступну підтримку на рівні $73 443,45, що складе зниження приблизно на 5−18%.

Solana (SOL)

Solana (SOL) торгується в діапазоні від $172,64 до $213,70. За останній тиждень ціна зросла на 6,23%, що вказує на короткострокову висхідну тенденцію. Проте за останній місяць спостерігається зниження на 3,02%. Незважаючи на це, за шість місяців SOL виріс на 23,80%, що свідчить про значний довгостроковий потенціал.

Якщо SOL продовжить зростання, найближчий рівень опору становить $238,98, що приблизно на 12% вище від поточного рівня. Прорив цього рівня може призвести до наступного опору на рівні $280,04, що представляє зростання більш ніж на 30%. Якщо ціна впаде, найближча підтримка складе $156,86, що приблизно на 10% нижче від поточного рівня.

Біткоїн і Solana набирають обертів, але XYZVerse, перший спортивний мем-токен, що об’єднує фанатів, демонструє величезний потенціал зростання і може перевершити попередні успіхи.

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