Bitget посилює критерії лістингу токенів з обов’язковою юридичною перевіркою та перевіркою команди — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Bitget посилює критерії лістингу токенів з обов’язковою юридичною перевіркою та перевіркою команди Сьогодні 15:17 — Криптовалюта

Bitget посилює критерії лістингу токенів з обов’язковою юридичною перевіркою та перевіркою команди

Криптовалютна біржа Bitget вводить нові строгі стандарти для лістингу токенів, щоб захистити користувачів від зростаючої кількості шахрайських проєктів. Кожен блокчейн-проєкт, який прагне отримати лістинг на платформі, проходить ретельну юридичну перевірку для підтвердження якості коду, безпеки та відповідності вимогам, що узгоджується зі стратегією Bitget.

«Проєкти, які бажають розмістити токени на Bitget, повинні пройти сувору юридичну та технічну перевірку, щоб оцінити якість коду, заходи безпеки та дотримання нормативних вимог відповідно до критеріїв лістингу Bitget. Це важливий крок для захисту наших користувачів від проєктів з високим рівнем ризику. Проєкти, які не відповідають стандартам, не зможуть отримати лістинг на Bitget», — підкреслив Хон Нг, головний юридичний директор Bitget.

Ці заходи спрямовані на покращення користувацького досвіду та захисту на Bitget, зберігаючи при цьому гнучкість і інноваційність біржі. Процес також допомагає молодим криптокомпаніям краще зрозуміти, як вести бізнес у своїй країні.

«Врешті-решт ці вимоги допомагають проєктам рухатися вперед з упевненістю і ефективніше розвивати свої спільноти, такі вимоги є важливою частиною процесу лістингу на Bitget», — додав Хон Нг.

Біржа також посилює вимоги до процесу оцінки токенів, вводячи оновлені протоколи та більш суворі критерії. Особливу увагу буде приділено токеноміці, включаючи детальний аналіз пропозиції токенів, їх розподілу та корисності, а також досвіду та кваліфікації команди розробників. Для нових проєктів оцінка починається з аналізу повної розведеної вартості (FDV), ключового показника, що вимірює потенційну вартість загального обсягу токенів. FDV має відповідати сумі залучених коштів, зазвичай не перевищуючи 20-кратне фінансування. Наприклад, проєкт, що залучив $5 мільйонів, повинен мати FDV менше $100 мільйонів. Це допомагає уникнути завищених оцінок, які можуть вводити інвесторів в оману.

Проєкти будуть ретельно оцінюватися на основі попередніх раундів фінансування, що допоможе виявити потенційні ризики, пов’язані з управлінням фондами та їх використанням. Проєкти, що підтримуються відомими інституціями, з більшою ймовірністю пройдуть суворі стандарти Bitget, тоді як проєкти з менш відомими або сумнівними спонсорами підлягатимуть додатковій перевірці. Bitget також уважно вивчає графік розблокування токенів, адже надто швидкий або короткостроковий період розблокування (менше двох років) може вказувати на нестачу довгострокових зобов’язань з боку команди проєкту та призвести до раннього тиску на продаж, що ставить під загрозу стабільність токена.

Для проєктів з токенами, вже що знаходяться в обігу, аналізуються дані блокчейну для оцінки економічного стану та активності торгівлі токеном. Проводиться порівняння між обсягом торгівлі та FDV. Значне невідповідність, наприклад FDV вище $10 мільйонів з обсягом торгівлі менше $1 мільйона за 24 години, вказує на можливу переоцінку і потенційну маніпуляцію цінами або відсутність органічного попиту, що вимагає більш суворої оцінки.

Для токенів, які вже лістингуються на інших біржах, Bitget оцінює безпеку смарт-контрактів і розподіл токенів. Індикатори високого ризику, такі як призупинення торгівлі або можливість емітентів змінювати баланси, викликають серйозні занепокоєння. Проєкти з концентрованим розподілом токенів — коли понад 50% залишається у команди або емітент володіє більш ніж 20% — вважаються ризикованими. Bitget використовує блокчейн-експлорери для виявлення істинних моделей розподілу, викриваючи схеми, які неправдиво представляють розподілену пропозицію.

Ще одним важливим критерієм буде активність проєкту в соціальних мережах, включаючи залучення спільноти та репутацію в мережі. Члени команди також будуть проаналізовані на наявність зв’язків з шахрайством, обманом інвесторів або участю в незаконній діяльності в минулому. Bitget забезпечує суворі перевірки потенційних лістингів, щоб виключити активи з високим рівнем ризику. При оцінці нових проєктів враховуються фінансові, юридичні, політичні та етичні ризики. Цей комплексний огляд важливий для виявлення схем, таких як структури Понці, або проєктів з історією неетичної поведінки, таких як «rug pulls».

Крім того, Bitget вимагатиме від проєктів надати детальний бізнес-план і дорожню карту, щоб знизити ризик лістингу короткоживучих проєктів і шахрайських схем. Ці заходи спрямовані виключно на підвищення прозорості, довіри та захисту інтересів користувачів біржі, запобігаючи потенційним ризикам, пов’язаним з лістингом ненадійних токенів.

«Наші процедури KYC і AML суворі, і наш підхід до захисту користувачів безкомпромісний. Користувачі прикладають значні зусилля для збору документів для реєстрації. Ми це цінуємо і хочемо впевнитися, що захищаємо їх, а також що вони можуть очікувати того ж від проєктів. Посилення контролю над новими проєктами, представленими на біржі та доступними для торгівлі, спрямоване на покращення якості нашої платформи. Ці заходи зменшать ризик появи шахрайських токенів. Тим не менш, ми закликаємо всіх наших користувачів звертатися за незалежною фінансовою консультацією перед інвестуванням», — додав Хон Нг.

Популярні або перспективні блокчейн-проєкти можуть отримати доступ до лістингу на біржі без додаткових зборів, якщо їх токен користується попитом серед користувачів по всьому світу. В інших випадках розміщення токенів може проводитися на комерційній основі, але все одно буде потрібно пройти всі перевірки.

Грейсі Чен, генеральний директор Bitget і керівник стратегії лістингу біржі, підкреслила: «Наша мета — створити безпечне та надійне торгове середовище. Впроваджуючи ці суворі стандарти, ми не лише захищаємо наших користувачів, але й гарантуємо, що проєкти, представлені на Bitget, надійні та мають довгостроковий потенціал. Ми прагнемо розвивати наш спотовий ринок у найближчі роки, і ці вдосконалені критерії є важливою частиною цієї стратегії. Більше того, наше зобов’язання виходить за межі процесу до лістингу. Ми активно підтримуємо проєкти після лістингу, допомагаючи їм реалізувати свої маркетингові плани та успішно запускати свої токени».

Усі ці нововведення є частиною глобальної стратегії Bitget щодо зміцнення своїх позицій на міжнародних ринках, дотримання світових регуляторних вимог, співпраці з регуляторами та фінансовими лідерами, а також отримання необхідних ліцензій і реєстрацій.

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