Bitcoin впав найнижче з лютого, попри оптимізм на ринку акцій — Finance.ua
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Bitcoin впав найнижче з лютого, попри оптимізм на ринку акцій

Криптовалюта
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Bitcoin впав найнижче з лютого, попри оптимізм на ринку акцій
Bitcoin впав найнижче з лютого, попри оптимізм на ринку акцій
Bitcoin впав четверту торгову сесію поспіль, що є частиною широкого розпродажу криптовалют, який контрастує з нещодавніми рекордними максимумами світових акцій.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що цифровий актив впав на 8,1% до найнижчого рівня з лютого в п’ятницю і коштував близько 54 400 дол. Менші монети, такі як Ether, XRP і Cardano, зазнали ще більших втрат, в деяких випадках падіння перевищувало 10%.

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Криптовалютні торговці наразі стикаються з низкою проблем, серед яких зниження попиту на американські біржові фонди, що торгують біткойнами, ознаки того, що уряди утилізують конфісковані токени, а також вплив політичної нестабільності в США, який складно оцінити.
Крім того, адміністратори збанкрутілої біржі Mt. Gox поетапно повертають кредиторам величезну кількість біткоїнів. Торговці не впевнені, скільки з 8 млрд дол буде продано в кінцевому підсумку. У п’ятницю на гаманці, прив’язаному до Mt. Gox, було переведено токенів на суму 2,7 млрд дол.
Тим часом індекс світових акцій MSCI Inc. коливається біля рекордного максимуму, а короткострокова, 30-денна кореляція між біткоїном та індексом стрімко падає.
Повідомляється, що інвестори очікують на дані по зайнятості в США пізніше в п’ятницю, щоб отримати останні підказки щодо перспектив політики Федеральної резервної системи.
Економічні звіти посилюють аргументи на користь того, що центральний банк США повинен пом’якшити монетарну політику в найближчі місяці.
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
Економічна Правда
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