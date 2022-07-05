Bitcoin найближчим часом може продовжити падіння до $14 500 — аналітик — Finance.ua
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Bitcoin найближчим часом може продовжити падіння до $14 500 — аналітик

Фінтех і Картки
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Bitcoin найближчим часом може продовжити падіння до $14 500 — аналітик
Bitcoin найближчим часом може продовжити падіння до $14 500 — аналітик
Відомий криптовалютний аналітик Том Вейс у стримі на YouTube висловив думку, що ведмежий тренд на ринку критповалют ще не закінчено і найближчим часом курс Bitcoin може продовжити зниження до $14 500.
На думку аналітика, ситуація для BTC все ще виглядає вкрай обтяжливою, тоді як «бики відчайдушно намагаються зачепитися» за рівень $19 000. Поки що їм це вдається, адже BTC торгується по $19 500, але цей рівень підтримки навряд чи простоїть довго.
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«Тижневий графік знову виглядає жахливо. Ми бачимо потужну червону свічку, яка закриється біля мінімальних значень, якщо, звичайно, раптом не станеться монструозного ралі. Але це навряд ... Зараз все виглядає на користь ведмедів. На чотириденному графіку також ведмежий тренд. Тому поки що тримаємо фіат», ― сказав аналітик.
Тон Вейс зазначив, що індикатор MRI може натякати на швидкий поворот тренду. Однак, якщо ведмедям вдасться пробити поточний рівень підтримки, то падіння може продовжитися до $14 500.
Нагадаємо, що гендиректор компанії Pantera Capital Ден Морхед вважає, що незабаром кореляція криптовалют із традиційними активами зникне і цифрові активи повернуться до зростання.
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За матеріалами:
cryptomisto
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