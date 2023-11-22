Binance погодилася заплатити у США $4,3 млрд штрафу, засновник цієї криптобіржі піде у відставку — Finance.ua

Binance погодилася заплатити у США $4,3 млрд штрафу, засновник цієї криптобіржі піде у відставку Вчора 20:30 — Кримінал

Binance погодилася заплатити у США $4,3 млрд штрафу, засновник цієї криптобіржі піде у відставку

Оператор криптовалютної біржі Binance Holdings Ltd. досяг угоди з владою США, в рамках якої компанія визнала свою провину в порушенні правил боротьби з відмиванням коштів і умов американських санкцій.

Про це пише Bloomberg.

Binance заплатить штраф у розмірі $4,3 млрд, а засновник і глава компанії Чанпен Чжао піде у відставку і особисто виплатить $50 млн штрафу. Новим керівником біржі буде Річард Тен.

Водночас розслідування щодо Чжао триває, і він може отримати до 10 років в’язниці - хоча експерти вважають, що термін становитиме не більше 18 місяців, зазначає агентство.

Зокрема, Binance визнала, що не змогла запобігти здійсненню платежів угруповання ХАМАС через свою платформу. Також через неї було здійснено щонайменше 1,1 млн транзакцій на загальну суму понад $898 млн між клієнтами зі США та Ірану.

«Binance стала найбільшою криптовалютною біржею у світі частково завдяки скоєним злочинам, і зараз вона заплатить один із найбільших корпоративних штрафів в історії США», — ідеться в заяві генпрокурора Мерріка Гарланда.

«Binance проігнорувала свої юридичні зобов’язання в гонитві за прибутком, — заявила міністр фінансів США Джанет Єллен. — Така навмисна бездіяльність дозволила терористам і кіберзлочинцям отримувати гроші через її платформу».

Угода означає завершення багаторічного розслідування щодо криптобіржі, яке проводили міністерство юстиції, міністерство фінансів і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) США.

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