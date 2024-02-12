Більше вигідних пропозицій! Сервіс Oh.ua стає частиною бренду Finance.ua Страхування — Finance.ua

Більше вигідних пропозицій! Сервіс Oh.ua стає частиною бренду Finance.ua Страхування Сьогодні 10:36 — Страхування

Більше вигідних пропозицій! Сервіс Oh.ua стає частиною бренду Finance.ua Страхування

З 14 лютого 2024 року онлайн-сервіс страхування oh.ua стає частиною бренду Finance.ua Страхування. Тепер усі клієнти Oh.ua отримуватимуть ще вигідніші пропозиції щодо страхування та додаткові бонуси за покупки, які раніше їм не були доступні.

У рамках цього злиття будуть поєднанні переваги та багаторічний досвід у сфері страхування сайту Оh.ua та інноваційні підходи фінансового супермаркету Finance.ua, щоб забезпечити ще більш зручний та ефективний досвід страхування онлайн.

Що зміниться? Відвідувачі, що перейдуть на сайт Відвідувачі, що перейдуть на сайт oh.ua/ , після 14 лютого, будуть автоматично переадресовані на адресу finance.ua/ua/insurance . Це гарантує безперебійність та зручність використання сервісу.

Всі наявні клієнти Оh.ua продовжать отримувати якісну підтримку від експертів Finance.ua Страхування. У разі виникнення питань, клієнти можуть звертатися за підтримкою за телефоном 0 800 307 555 або за електронною адресою insurance@mail.finance.ua.

Довідка:

Oh.ua — відомий онлайн-магазин страховок, заснований у 2015 році. Він пропонує клієнтам можливість швидко порівняти ціни на страхування та легко оформити поліс онлайн.

Finance.ua Страхування — це сервіс онлайн-страхування, офіційний партнер провідних страхових компаній. Сервіс дає змогу зручно порівнювати всі ціни на страхування та оформлювати онлайн-поліси за 5 хвилин. Finance.ua Страхування гарантує лише надійні та перевірені страхові компанії.

З переходом під бренд Finance.ua Страхування, компанія Oh.ua прагне поєднати найкращі аспекти обох платформ, щоб створити ще кращий та зручний сервіс для своїх клієнтів.

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