Більше вигідних пропозицій! Сервіс Oh.ua стає частиною бренду Finance.ua Страхування — Finance.ua

Більше вигідних пропозицій! Сервіс Oh.ua стає частиною бренду Finance.ua Страхування
З 14 лютого 2024 року онлайн-сервіс страхування oh.ua стає частиною бренду Finance.ua Страхування. Тепер усі клієнти Oh.ua отримуватимуть ще вигідніші пропозиції щодо страхування та додаткові бонуси за покупки, які раніше їм не були доступні.
У рамках цього злиття будуть поєднанні переваги та багаторічний досвід у сфері страхування сайту Оh.ua та інноваційні підходи фінансового супермаркету Finance.ua, щоб забезпечити ще більш зручний та ефективний досвід страхування онлайн.
Що зміниться? Відвідувачі, що перейдуть на сайт oh.ua/, після 14 лютого, будуть автоматично переадресовані на адресу finance.ua/ua/insurance. Це гарантує безперебійність та зручність використання сервісу.
Всі наявні клієнти Оh.ua продовжать отримувати якісну підтримку від експертів Finance.ua Страхування. У разі виникнення питань, клієнти можуть звертатися за підтримкою за телефоном 0 800 307 555 або за електронною адресою insurance@mail.finance.ua.
Довідка:
- Oh.ua — відомий онлайн-магазин страховок, заснований у 2015 році. Він пропонує клієнтам можливість швидко порівняти ціни на страхування та легко оформити поліс онлайн.
- Finance.ua Страхування — це сервіс онлайн-страхування, офіційний партнер провідних страхових компаній. Сервіс дає змогу зручно порівнювати всі ціни на страхування та оформлювати онлайн-поліси за 5 хвилин. Finance.ua Страхування гарантує лише надійні та перевірені страхові компанії.
- З переходом під бренд Finance.ua Страхування, компанія Oh.ua прагне поєднати найкращі аспекти обох платформ, щоб створити ще кращий та зручний сервіс для своїх клієнтів.
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