«Більше, ніж торік»: економіст розповів про ціни на кавуни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Більше, ніж торік»: економіст розповів про ціни на кавуни

Аграрний ринок
27
«Більше, ніж торік»: економіст розповів про ціни на кавуни
«Більше, ніж торік»: економіст розповів про ціни на кавуни
Через окупацію півдня нині в Україні більшість кавунів — імпортні. Проте вже в серпні на прилавках з’являться кавуни, вирощені в різних регіонах країни. Про це повідомив виконавчий директор «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин в ефірі «Суспільне Спротив».
«Цього року, як і минулого ситуація, протилежна. Через окупацію частини півдня України, більшість кавунів були імпортні. Цей рік, з бідою Каховської ГЕС треба розуміти, що у найближчі роки точно з Херсонщини ми кавунів не побачимо. Особливо якщо врахувати, що там є багато вибухонебезпечного металу на полях, які треба розміновувати», — сказав Олег Пендзин.
Читайте також
За його словами, нині до України кавуни імпортують з Туреччини та Болгарії. Проте в деяких регіонах України також посадили кавуни, зокрема на Миколаївщині та Одещині.
«До речі і центральна Україна попробувала посадити, і на Рівненщині 10 господарств посадили кавуни, на Закарпатті кавуни активно садять. Проблема в тому, що там трохи інакший температурний режим, ніж на півдні України, і там недостатньо сонця», — розповів економіст.
Проте через недостатню кількість сонця українські аграрії можуть використати більшу кількість добрив, тому такі кавуни можуть містити багато нітратів.
Пендзин зазначив, що цього року змінилися й ціни на ягоду. Він переконаний, що великого здешевлення кавунів очікувати не варто.
«Десь до 10 грн більше, ніж ціна минулого року. Хочу зазначити, що ще не сезон. Сезон буде у серпні і тоді і кавуні і дині подешевшають. Зараз різниця у ціні між кавуном і динею 30−40 грн за кілограм. Тижнів за два-три ціни знизяться на 5−7 гривень. На жаль, херсонського кавуна за 10 грн за кілограм ми скоро не побачимо», — пояснив він.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.