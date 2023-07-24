«Більше, ніж торік»: економіст розповів про ціни на кавуни — Finance.ua

«Більше, ніж торік»: економіст розповів про ціни на кавуни Сьогодні 06:54 — Аграрний ринок

«Більше, ніж торік»: економіст розповів про ціни на кавуни

Через окупацію півдня нині в Україні більшість кавунів — імпортні. Проте вже в серпні на прилавках з’являться кавуни, вирощені в різних регіонах країни. Про це повідомив виконавчий директор «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин в ефірі «Суспільне Спротив»

«Цього року, як і минулого ситуація, протилежна. Через окупацію частини півдня України, більшість кавунів були імпортні. Цей рік, з бідою Каховської ГЕС треба розуміти, що у найближчі роки точно з Херсонщини ми кавунів не побачимо. Особливо якщо врахувати, що там є багато вибухонебезпечного металу на полях, які треба розміновувати», — сказав Олег Пендзин.

За його словами, нині до України кавуни імпортують з Туреччини та Болгарії. Проте в деяких регіонах України також посадили кавуни, зокрема на Миколаївщині та Одещині.

«До речі і центральна Україна попробувала посадити, і на Рівненщині 10 господарств посадили кавуни, на Закарпатті кавуни активно садять. Проблема в тому, що там трохи інакший температурний режим, ніж на півдні України, і там недостатньо сонця», — розповів економіст.

Проте через недостатню кількість сонця українські аграрії можуть використати більшу кількість добрив, тому такі кавуни можуть містити багато нітратів.

Пендзин зазначив, що цього року змінилися й ціни на ягоду. Він переконаний, що великого здешевлення кавунів очікувати не варто.

«Десь до 10 грн більше, ніж ціна минулого року. Хочу зазначити, що ще не сезон. Сезон буде у серпні і тоді і кавуні і дині подешевшають. Зараз різниця у ціні між кавуном і динею 30−40 грн за кілограм. Тижнів за два-три ціни знизяться на 5−7 гривень. На жаль, херсонського кавуна за 10 грн за кілограм ми скоро не побачимо», — пояснив він.

Фокус За матеріалами:

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