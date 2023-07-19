Ціни на овочі в Україні впадуть ще на 10% — прогноз — Finance.ua

Ціни на овочі в Україні впадуть ще на 10% — прогноз Сьогодні 21:34 — Аграрний ринок

Ціни на овочі в Україні впадуть ще на 10% — прогноз

До вересня-жовтня в Україні ціни на овочі, особливо борщового набору, можуть впасти ще на 7−10%, в залежності від того, який врожай отримають виробники.

Такий прогноз дав заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук під час телемарафону.

Зниження цін на овочі пов’язане зі збільшенням пропозиції. Як пояснює експерт, попит в країні лишається сталим, проте в 2023 порівняно з попереднім роком господарства почали збільшувати площі під овочами. Схожа ситуація складається на ринку фруктів/ягід.

«Це не тільки по овочевій групі. Ми спостерігаємо сезон ягід: ціни на малину, лохину порівняно навіть з попереднім тижнем опустилися на 25%, що говорить про збереження таких тенденцій протягом певного періоду часу», — розповів Марчук.

Він уточнив, що минулого року ціни були на 15−20% вищі, ніж зараз, в тому числі у зв’язку з окупацією Херсона. Тоді виробникам не вдалося замістити частину втраченого вражаю, який залишився на окупованій території.

Нагадаємо, раніше аналітики фіксували, що за тиждень капуста подешевшала в середньому на 20%, і наразі ця продукція пропонується до продажу по 12−16 грн/кг залежно від якості та обсягу партії. Крім того, спостерігалося зниження відпускних цін на картоплю нового врожаю, а також на цибулю.

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