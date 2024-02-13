Безконтактна оплата телефоном: основні правила безпеки — Finance.ua

Безконтактна оплата телефоном: основні правила безпеки Сьогодні 08:29 — Фінтех і Картки

Безконтактна оплата телефоном: основні правила безпеки

Безконтактна оплата за допомогою телефона — це один із сучасних способів для зручного та безпечного здійснення платежів, пише Фінкульт

Перш за все, це надає зручності споживачам, які можуть здійснювати платежі лише доторкнувшись до екрану свого смартфона. Більше не потрібно шукати гаманець чи картку — ваш телефон стає електронним гаманцем.

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Безконтактна оплата за допомогою телефону — це спосіб здійснення платежів, при якому користувач може провести транзакцію, використовуючи свій смартфон з підтримкою технології бездротового зв’язку NFC. Коли користувач приставляє свій смартфон до терміналу оплати, дані для транзакції передаються безпосередньо з телефону на термінал, що дозволяє зручно та швидко здійснювати покупки без необхідності витягати фізичну картку.

Переваги безконтактної оплати телефоном

Зручність. Користувачам не потрібно носити картки або гроші з собою, а можна здійснювати платежі лише за допомогою свого смартфона. Безконтактна оплата можлива будь-де, де є зв’язок з мережею мобільного оператора.

Безпека. Безконтактна оплата за допомогою телефону використовує передові технології шифрування та аутентифікації, що робить її досить безпечним способом здійснення платежів.



Швидкість. Користувач просто прикладає свій смартфон до терміналу оплати, і транзакція здійснюється за декілька секунд.

Як оплачувати безпечно

Технології шифрування та аутентифікації забезпечують захист ваших фінансових даних та перешкоджають можливим шахрайським атакам. Для безпечної безконтактної оплати дотримуйтесь таких правил:

не залишайте телефон без нагляду та не передавайте його стороннім особам. Кожна оплата смартфоном додатково захищена, тому що інформація про карту не передається під час транзакції. Дані вашої банківської картки не зберігаються у смартфоні;

гроші за одну покупку не можуть списатися двічі. Термінал опрацьовує один платіж за раз і подає відповідний звуковий сигнал;



під час здійснення оплати інформація про платіж захищена унікальним кодом. Цей код неможливо використати вдруге для проведення транзакції.



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