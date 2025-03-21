Bentley щороку випускатиме нові електрифіковані моделі — Finance.ua

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Bentley щороку випускатиме нові електрифіковані моделі

Технології&Авто
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Bentley щороку випускатиме нові електрифіковані моделі
Bentley щороку випускатиме нові електрифіковані моделі
Bentley підтвердила, що щороку протягом наступних десяти років випускатиме нові електрифіковані моделі з повністю електричним або гібридним приводом. Першими в цій лінійці стануть нові PHEV-версії трьох існуючих моделей, які з’являться вже цього літа.
Минулого року Bentley випустила плагін-гібридні версії Flying Spur, Continental GT і Continental GTC, а тепер генеральний директор компанії Франк-Штеффен Валлізер підтвердив плани щодо розширення модельного ряду на найближче десятиліття. Британський виробник також розпочав реконструкцію найстарішої будівлі на заводі в Кру, щоб облаштувати нову лінію збирання електрокарів перед випуском електричного Bentley SUV у 2027 році.
Наразі PHEV-силові установки Bentley доступні лише у версії Speed потужністю 769 к.с. для Flying Spur та Continental GT/GTC. Проте цього літа з’являться менш потужні варіанти, які розширять модельний ряд. Валлізер зазначив, що клієнти активно приймають гібридні моделі, і за чотири місяці продажі PHEV перевищили показники бензинового W12 за цілий рік.
Він також уточнив, що компанія уважно стежить за ринковими тенденціями та адаптує свою стратегію електрифікації. Спочатку Bentley планувала стати повністю електричною до 2030 року, однак тепер ця мета змістилася на 2035 рік.
Незважаючи на складні глобальні умови, Bentley вже четвертий рік поспіль демонструє високу прибутковість, хоча операційний прибуток у 2024 році знизився на 37% через реструктуризацію модельного ряду.
За матеріалами:
nnews.com
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