БЕБ упередило розтрату понад 18 млн бюджетних коштів під час реконструкції будинку на Київщині — Finance.ua

БЕБ упередило розтрату понад 18 млн бюджетних коштів під час реконструкції будинку на Київщині
Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області упередили розтрату понад 18 млн грн з місцевого бюджету під час проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку, який постраждав внаслідок військової агресії рф проти України.
Про це пише БЕБ.
За результатами інформаційної-аналітичної роботи співробітники Територіального управління встановили ризик завищення цін на основні будівельні матеріали, що зазначені в кошторисній документації тендерної закупівлі.
Аналітики БЕБ направили лист органу місцевого самоврядування з рекомендаціями переглянути рішення про закупівлю послуг на проведення капітального ремонту будівлі.
Замовник взяв до уваги рекомендації аналітиків та ухвалив рішення про зниження вартості закупівлі. В результаті таких дій та за сприяння керівництва Київської обласної державної адміністрації, упереджено розтрату понад 18 млн грн з місцевого бюджету.
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