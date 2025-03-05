БЕБ упередило розтрату понад 18 млн бюджетних коштів під час реконструкції будинку на Київщині — Finance.ua

БЕБ упередило розтрату понад 18 млн бюджетних коштів під час реконструкції будинку на Київщині Сьогодні 18:13 — Кримінал

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області упередили розтрату понад 18 млн грн з місцевого бюджету під час проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку, який постраждав внаслідок військової агресії рф проти України.

Про це пише БЕБ.

За результатами інформаційної-аналітичної роботи співробітники Територіального управління встановили ризик завищення цін на основні будівельні матеріали, що зазначені в кошторисній документації тендерної закупівлі.

Аналітики БЕБ направили лист органу місцевого самоврядування з рекомендаціями переглянути рішення про закупівлю послуг на проведення капітального ремонту будівлі.

Замовник взяв до уваги рекомендації аналітиків та ухвалив рішення про зниження вартості закупівлі. В результаті таких дій та за сприяння керівництва Київської обласної державної адміністрації, упереджено розтрату понад 18 млн грн з місцевого бюджету.

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