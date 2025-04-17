БЕБ у Києві викрило злочинну групу, яка збувала фальшиві долари, купуючи техніку Apple — Finance.ua
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БЕБ у Києві викрило злочинну групу, яка збувала фальшиві долари, купуючи техніку Apple

Кримінал
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БЕБ у Києві викрило злочинну групу, яка збувала фальшиві долари, купуючи техніку Apple
БЕБ у Києві викрило злочинну групу, яка збувала фальшиві долари, купуючи техніку Apple
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві викрили організовану злочинну групу, яка займалася збутом підроблених доларів США. Про це повідомило БЕБ.
У ході слідчих дій встановлено, що фігуранти купували техніку торговельної марки Apple за фальшиві долари через онлайн-платформу OLX. Зловмисники знаходили оголошення, виходили на зв’язок із продавцями та домовлялися про особисту зустріч. Надалі розраховувалися за товар підробленими купюрами.
Під час санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили готівку на суму понад 10 тис. доларів США.
За фактом збуту підробленої іноземної валюти трьом особам повідомлено про підозру за ст. 199 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.
Оперативний супровід — Служба безпеки України. Процесуальне керівництво — прокурори Київської міської прокуратури.
За матеріалами:
Finance.ua
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