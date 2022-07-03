Байден вимагає від власників АЗС знизити ціни на пальне — Finance.ua

Байден вимагає від власників АЗС знизити ціни на пальне Вчора 11:29 — Енергетика

Байден вимагає від власників АЗС знизити ціни на пальне

Президент США Джозеф Байден вимагає від власників автозаправних станцій знизити вартість бензину «просто зараз» з огляду на складну ситуацію в країні на тлі протистояння з РФ.

Про це він заявив у своєму Twitter.

«Моє послання компаніям, які керують автозаправними станціями та встановлюють ціни на заправках, просте: це час війни та глобальної небезпеки», — йдеться у дописі.

Відтак Байден закликає підприємців знизити вартість палива.

«Знизьте ціну, яку ви стягуєте на заправці, щоб показати вартість, яку ви платите за продукт. І зробіть це зараз», — підкреслив американський президент.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.