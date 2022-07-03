Байден вимагає від власників АЗС знизити ціни на пальне — Finance.ua
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Байден вимагає від власників АЗС знизити ціни на пальне

Енергетика
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Байден вимагає від власників АЗС знизити ціни на пальне
Байден вимагає від власників АЗС знизити ціни на пальне
Президент США Джозеф Байден вимагає від власників автозаправних станцій знизити вартість бензину «просто зараз» з огляду на складну ситуацію в країні на тлі протистояння з РФ.
Про це він заявив у своєму Twitter.
«Моє послання компаніям, які керують автозаправними станціями та встановлюють ціни на заправках, просте: це час війни та глобальної небезпеки», — йдеться у дописі.

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Відтак Байден закликає підприємців знизити вартість палива.
«Знизьте ціну, яку ви стягуєте на заправці, щоб показати вартість, яку ви платите за продукт. І зробіть це зараз», — підкреслив американський президент.

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За матеріалами:
suspilne.media
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