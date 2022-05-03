Банки штрафуватимуть за порушення обмежень воєнного часу — Finance.ua

Банки штрафуватимуть за порушення обмежень воєнного часу

Вчора 11:01 — Казна та Політика

Банки штрафуватимуть за порушення обмежень воєнного часу

Національний банк вирішив накладати на банки штраф 1% від статутного капіталу за порушення обмежень, прийнятих у воєнний час. Відповідне рішення набирає чинності з 2 травня.

Про це сказано у повідомленні на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, Нацбанк розширив перелік підстав для застосування штрафу в розмірі до 1 відсотка статутного капіталу банку.

Наразі такий штраф може бути застосований за порушення банком вимог нормативно-правових актів Національного банку, які визначають особливості функціонування банківської системи України в умовах воєнного стану чи особливого періоду.

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