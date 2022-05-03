Банки штрафуватимуть за порушення обмежень воєнного часу — Finance.ua

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Банки штрафуватимуть за порушення обмежень воєнного часу

Вчора 11:01Казна та Політика
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Банки штрафуватимуть за порушення обмежень воєнного часуБанки штрафуватимуть за порушення обмежень воєнного часу
Національний банк вирішив накладати на банки штраф 1% від статутного капіталу за порушення обмежень, прийнятих у воєнний час. Відповідне рішення набирає чинності з 2 травня.
Про це сказано у повідомленні на сайті НБУ.
Згідно з повідомленням, Нацбанк розширив перелік підстав для застосування штрафу в розмірі до 1 відсотка статутного капіталу банку.
Наразі такий штраф може бути застосований за порушення банком вимог нормативно-правових актів Національного банку, які визначають особливості функціонування банківської системи України в умовах воєнного стану чи особливого періоду.

Довідка Finance.ua:

  • з початком війни в Україні актуальним, як ніколи, стало питання щодо повернення вкладів із збанкрутілих банків. Фахівці розповіли, чи гарантують зараз повернення коштів фізособам і хто саме гарантує відповідне повернення та у яких розмірах;
  • Уряд розширив програму «Доступні кредити 5-7-9%». Тепер нею можуть скористатись і підприємства у сфері пасажирських та вантажних перевезень;
  • у січні-березні 2022 року банки продемонстрували від’ємний фінансовий результат 0,16 млрд грн через отриманий у березні чистий збиток у розмірі 10,07 млрд грн.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
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За матеріалами: Finance.ua
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