Банки без онлайну зникнуть з українського ринку — думка експерта — Finance.ua
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Банки без онлайну зникнуть з українського ринку — думка експерта

Фондовий ринок
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Банки без онлайну зникнуть з українського ринку — думка експерта
Банки без онлайну зникнуть з українського ринку — думка експерта
Банки без онлайну зникнуть з українського ринку. Таке майбутнє очікує на українську банківську систему в умовах її цифрової трансформації.
«Усі банки, які не зможуть обслуговувати клієнтів онлайн, зникнуть. Банки вже стають фінтехами. За три-чотири роки 80−90% клієнтів будуть обслуговуватись онлайн, а для офлайну залишаться сучасні відділення», — розповів в інтерв’ю щорічному рейтингу «25 провідних банків України» голова правління Асвіо Банку Євген Шуліка.
Асвіо Банк — це порівняно невеликий банк, який швидко зростає.
«Зараз ми можемо ухвалювати швидкі рішення, які дозволяють нам бігти швидше, ніж конкуренти. У 2025 році ми хочемо увійти до топ-30, а далі — до топ-20. Ми вже критично важливий банк, але хочемо стати системним. Це глобальна мета», — заявив Євген Шуліка.
Банк розвиває три різні застосунки. amobank — це застосунок для фізичних осіб із класичними сервісами необанку. Застосунок ASVIO Business — для підприємців і юросіб. «Онбординг для ФОПів займає всього півтори хвилини. У 2025 році маємо мету стати найкращим бізнес-застосунком, що буде драйвером МСБ», — сказав Євген Шуліка.
Третій застосунок — ASVIO VIP. «Це іміджевий продукт, мета якого — надавати клієнтам онлайн справжній VIP-сервіс, до якого вони звикли офлайн», — зазначив банкір.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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