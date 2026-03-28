Банкір розповів, які депозити залишаться найвигіднішими для українців

Найвигіднішими залишаться вклади на 6–9 місяців і на 1 рік, Фото: freepik

У другому кварталі 2026 року ставки за гривневими депозитами можуть поступово знизитися, попри те, що НБУ залишив ключові монетарні параметри без змін. Банки можуть перейти до поступового перегляду дохідності гривневих депозитів, аби наростити кредитування.

Про це повідомив директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку» Дмитро Замотаєв.

Як зміняться ставки

Протягом одного-двох місяців середні ставки можуть знизитися до 0,5 в.п. До кінця весни їхній середній рівень очікується в межах 12,5−14% річних, тоді як максимальні ставки можуть становити до 15,5%.

Замотаєв вважає, що депозитний ринок входить у новий етап — поступового коригування ставок залежно від економічної ситуації, інфляційних очікувань і попиту на гривневі інструменти.

«Головне — це збереження реальної дохідності депозитів. Якщо інфляція сповільнюватиметься, а гривня залишатиметься міцною, то навіть скориговані ставки не завадять потенційним вкладникам отримати дохід і водночас зберегти купівельну здатність своїх коштів», — пояснив банкір.

Що впливає на депозити

Серед факторів, що визначатимуть динаміку депозитів, — загальний стан економіки та інфляція. Додатковий вплив можуть мати зовнішні ризики, зокрема війна на Близькому Сході, яка вже призводить до зростання цін на пальне і може розганяти інфляцію через подорожчання логістики та послуг.

Ще один чинник, що може вплинути на розвиток депозитів, — ситуація на валютному ринку. Відносна курсова стабільність знижує нервозність і підвищує довіру громадян до гривневих інструментів заощадження коштів.

Читайте також Чи залишаться гривневі депозити дохідними, якщо гривня впаде до 45 грн за долар

Водночас воєнні ризики залишаються ключовим стримуючим фактором.

Через невизначеність і психологічний тиск попит може зміщуватися в бік короткострокових депозитів, які дозволяють швидше реагувати на зміну умов і частково захистити кошти від інфляції.

Які депозити найвигідніші

За прогнозом банкіра, як і у 2025 році, найвигіднішими залишаться вклади на 6−9 місяців і на 1 рік — саме за ними банки пропонуватимуть найвищі ставки.

«За прогнозами НБУ та уряду, інфляція до кінця року не перевищить 7,5%. Тобто розміщення коштів на 6−9 місяців або на рік дозволяє не просто зберегти їхню купівельну спроможність, а й потенційно отримати додатковий дохід у межах 3−4%», — зазначив Замотаєв.

