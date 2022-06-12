Банк Швеції закликав заборонити Bitcoin заради екології — Finance.ua

Банк Швеції закликав заборонити Bitcoin заради екології
Ріксбанк опублікував звіт «Криптовалюти та їх вплив на фінансову стабільність», в якому поділився результатами власного дослідження майнінгу на алгоритмі консенсусу Proof-of-Work.
У шведському центробанку закликали заборонити Bitcoin та інші криптовалюти, що видобуваються за допомогою Proof-of-Work, через вплив на навколишнє середовище. Згідно з документом, енергоспоживання такого методу майнінгу дорівнює показнику 200 тисяч домогосподарств.
«Центробанк не має права говорити людям, що їм робити зі своєю електрикою. Якби вони дійсно дбали про навколишнє середовище, вони закрили б свою операційну діяльність завтра вранці», — сказав Cointelegraph Bitcoin-максималіст Кнут Сванхольм.
У відповідь на твіт Ріксбанку він також опублікував відео про Bitcoin-майнінг, в якому стверджується, що енергія, що витрачається для видобутку першої криптовалюти, «не витрачається марно».