Банк Швеції закликав заборонити Bitcoin заради екології — Finance.ua

Банк Швеції закликав заборонити Bitcoin заради екології

Вчора 05:09 — Фінтех і Картки

Банк Швеції закликав заборонити Bitcoin заради екології

Ріксбанк опублікував звіт «Криптовалюти та їх вплив на фінансову стабільність», в якому поділився результатами власного дослідження майнінгу на алгоритмі консенсусу Proof-of-Work.

У шведському центробанку закликали заборонити Bitcoin та інші криптовалюти, що видобуваються за допомогою Proof-of-Work, через вплив на навколишнє середовище. Згідно з документом, енергоспоживання такого методу майнінгу дорівнює показнику 200 тисяч домогосподарств.

«Центробанк не має права говорити людям, що їм робити зі своєю електрикою. Якби вони дійсно дбали про навколишнє середовище, вони закрили б свою операційну діяльність завтра вранці», — сказав Cointelegraph Bitcoin-максималіст Кнут Сванхольм.

У відповідь на твіт Ріксбанку він також опублікував відео про Bitcoin-майнінг, в якому стверджується, що енергія, що витрачається для видобутку першої криптовалюти, «не витрачається марно».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.