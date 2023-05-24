Азербайджан планує збільшити експорт газу до країн Європи — Finance.ua

Азербайджан планує збільшити експорт газу до країн Європи Сьогодні 05:49 — Енергетика

Азербайджан планує збільшити експорт газу до країн Європи

Баку збирається збільшувати обсяги експорту власного блакитного палива до країн Європи, щоб уже до 2027 року вийти на постачання обсягом щонайменше 20 млрд кубометрів.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час проведення азербайджано-литовського бізнес-форуму у Вільнюсі.

Алієв нагадав, що в липні минулого року Європейська комісія та Азербайджан підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в енергетичній сфері.

«На основі цього меморандуму ми маємо подвоїти наші постачання природного газу до Європи до 2027 року. У 2021 році наші постачання природного газу до Європи становили 8 млрд кубометрів, цього року цей показник дорівнюватиме 12 млрд кубометрів, а до 2027 року, я думаю, — 20 млрд кубометрів», — зазначив Алієв.

«Вважаю, що це мінімум, оскільки потенціал є. Ми видобуваємо більше природного газу з родовищ. Незабаром оголосимо про важливий видобуток на одному з великих родовищ Каспію», — додав президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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