Азербайджан може збільшити можливості експорту газу до Європи на 5 мільярдів кубометрів — Finance.ua
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Азербайджан може збільшити можливості експорту газу до Європи на 5 мільярдів кубометрів

Енергетика
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Азербайджан може збільшити можливості експорту газу до Європи на 5 мільярдів кубометрів
Азербайджан може збільшити можливості експорту газу до Європи на 5 мільярдів кубометрів
Розвиток «зеленої» енергетики в Азербайджані дозволить скоротити використання газу щонайменше на 5 млрд кубометрів, які можна буде експортувати до Європи.
Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, пише «Інтерфакс-Україна».
«Згідно з нашими планами, до 2027 року в Азербайджані буде введено в експлуатацію 9 сонячних та вітряних електростанцій сумарною потужністю 2 ГВт. Ми впевнені в цьому, оскільки укладено контракти для цього. До 2030 року додатково будуть введені в дію ще 10 ВЕС і СЕС потужністю 5 ГВт. В результаті цього скоротиться використання газу, і ми зможемо мінімум 5 млрд кубометрів додатково спрямовувати до Європи», — заявив він.
Президент наголосив, що сьогодні близько 50% азербайджанського газу експортується до Європи. Це становить 12 млрд. кубометрів.
За його словами, згідно з домовленостями між Азербайджаном та ЄС, досягнутими у липні 2022 року, у 2027 році постачання азербайджанського газу до ЄС становитимуть 20 млрд кубометрів.
Алієв додав, що Азербайджан планує експортувати до ЄС і «зелену» енергію, на початковому етапі обсяг таких поставок становитиме 4 ГВт.
За матеріалами:
Економічна Правда
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