Азербайджан анонсував новий пакет допомоги Україні — Finance.ua
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Азербайджан анонсував новий пакет допомоги Україні

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Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий провів зустріч з азербайджанською делегацією на чолі з послом Азербайджану в Україні Сеймуром Мардалієвим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Головною темою переговорів було питання гуманітарного розмінування України та допомога Азербайджану у цьому напрямку.
Зокрема, посол в Україні заявив про збільшення розміру пакета допомоги Україні.
«Хочемо висловити захоплення вашою стійкістю і мужністю у відсічі агресії РФ. Саме тому ми вирішили збільшити розмір пакета допомоги Україні, зокрема і в питанні гуманітарного розмінування. Ми вже взяли на себе політичні зобов‘язання щодо допомоги Україні», — заявив Мардалієв.
За його словами, йдеться про чотири напрямки співпраці у яких Азербайджан готовий допомогти Україні. Йдеться про медико-психологічну реабілітацію для українських дітей, які постраждали внаслідок вторгнення Росії, реабілітацію військовослужбовців, надання допомоги в енергетичному секторі та післявоєнна відбудова України.
«Ми обрали для нашого співробітництва місто Ірпінь, ми говоримо про відбудову інфраструктури міста. Концепція проекту передбачає відбудову архітектурного центру, спортивного комплексу, розбудову нового мистецького центру для дітей, надання медичного устаткування для госпіталю», — зазначив посол.
За матеріалами:
РБК-Україна
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