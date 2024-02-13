Автор ChatGPT назвав новий девайс Apple другим «за значущістю» після iPhone (відео) — Finance.ua
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Автор ChatGPT назвав новий девайс Apple другим «за значущістю» після iPhone (відео)

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На початку лютого відбувся довгоочікуваний реліз Apple Vision Pro — гарнітури змішаної реальності. Більшість оглядачів називають новинку найкращим пристроєм подібного типу, але про революцію говорити зарано. Однак глава OpenAI Сем Альтман вважає інакше.
Творець ChatGPT у своїй публікації в твіттері назвав новий пристрій Аpple «другим за значущістю продуктом в технологічному просторі». Поступається він тільки iPhone. Таким чином, він навіть визнав перевагу яблучних продуктів над власним чат-ботом.
Варто зауважити, що хоч Apple Vision Pro і відкриває безліч можливостей, компанія просить за пристрій значні $3500, через що багато хто вважає, що він навряд чи стане таким же масовим і популярним, як свого часу iPhone.
Проте, є інформація, що Apple вже готує спрощену версію Vision Pro. Компанія націлена знизити вартість пристрою майже в два рази, щоб перетворити продукт в масовий хіт. Цю технологію в Apple по праву вважають майбутнім комп’ютерної техніки.
Нагадаємо, що собою являє Vision Pro. Це гарнітура змішаної реальності, що дозволяє взаємодіяти з цифровими медіа, які інтегровані з реальним світом.
За матеріалами:
УНІАН
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