Автомобілі Audi отримають новий логотип — Finance.ua

Автомобілі Audi отримають новий логотип 17.11.2022, 00:28 — Технології&Авто

Автомобілі Audi отримають новий логотип

Разом з електричним кросовером Audi Q8 e-tron дебютував новий фірмовий логотип, який згодом отримають інші моделі бренду.

Про переведення фірмових логотипів у двовимірний формат вже давно ходять чутки. Так автоконцерни адаптуються до вимог Web 3.0, формати якого потрібні прості для масштабування та розміщення на різних носіях іконки.

Об’ємні кільця в Audi були з 1995 по 2016 рік, після чого компанія спростила логотип, залишивши на ньому чотири двомірні кола.

Та реформа не торкнулася зовнішність модельного ряду: деталі у вигляді нового логотипу наносили на кузов, проте на решітці радіатора і кришці багажника продовжували красуватися тривимірні хромовані кільця.

Дизайнери Audi заявляють, що об’ємний логотип краще наголошує на преміальній природі бренду, що відрізняється увагою до деталей. Двоколірний логотип — не єдина особливість нового стилю: відтепер на центральній стійці вказуватиметься повна назва моделі.

Поступовий перехід на електромобілі змушує Audi відмовитись і від хромованого декору. Логотип із одноколірного пластику виглядав би нудно, тому вирішено було вписати кільця білого кольору в чорну окантовку.

Повідомляється, що дизайнери не стали змінювати пропорції логотипу, при цьому контрастна колірна схема зробила його помітнішим. У Audi таке поєднання називають «новим хромом» — мовляв, чорно-білі кільця створюють відчуття преміальності та однаково добре виглядають на автівці будь-якого кольору. Втім, при замовленні пакету чорного декору нові кільця теж стануть чорними.

Avtosota За матеріалами:

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