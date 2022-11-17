Автомобілі Audi отримають новий логотип — Finance.ua

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Автомобілі Audi отримають новий логотип

Технології&Авто
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Автомобілі Audi отримають новий логотип
Автомобілі Audi отримають новий логотип
Разом з електричним кросовером Audi Q8 e-tron дебютував новий фірмовий логотип, який згодом отримають інші моделі бренду.
Про переведення фірмових логотипів у двовимірний формат вже давно ходять чутки. Так автоконцерни адаптуються до вимог Web 3.0, формати якого потрібні прості для масштабування та розміщення на різних носіях іконки.
Об’ємні кільця в Audi були з 1995 по 2016 рік, після чого компанія спростила логотип, залишивши на ньому чотири двомірні кола.
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Та реформа не торкнулася зовнішність модельного ряду: деталі у вигляді нового логотипу наносили на кузов, проте на решітці радіатора і кришці багажника продовжували красуватися тривимірні хромовані кільця.
Автомобілі Audi отримають новий логотип
Дизайнери Audi заявляють, що об’ємний логотип краще наголошує на преміальній природі бренду, що відрізняється увагою до деталей. Двоколірний логотип — не єдина особливість нового стилю: відтепер на центральній стійці вказуватиметься повна назва моделі.
Поступовий перехід на електромобілі змушує Audi відмовитись і від хромованого декору. Логотип із одноколірного пластику виглядав би нудно, тому вирішено було вписати кільця білого кольору в чорну окантовку.
Повідомляється, що дизайнери не стали змінювати пропорції логотипу, при цьому контрастна колірна схема зробила його помітнішим. У Audi таке поєднання називають «новим хромом» — мовляв, чорно-білі кільця створюють відчуття преміальності та однаково добре виглядають на автівці будь-якого кольору. Втім, при замовленні пакету чорного декору нові кільця теж стануть чорними.
За матеріалами:
Avtosota
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