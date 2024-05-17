Автомобільний агроекспорт через кордон з Польщею зростає — Finance.ua
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Автомобільний агроекспорт через кордон з Польщею зростає

Казна та Політика
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Експорт сільськогосподарської продукції автомобільним транспортом через західні та південні кордони станом на 14 травня склав 180 тис. т порівняно з аналогічним періодом квітня — 161 тис. т і березня — 155 тис. т.
Про це повідомляють аналітики Spike Brokers у Telegram.
Зазначається, що найбільший обсяг експорту спостерігався на румунському кордоні — 44 тис. т.
«На польському кордоні експортні відправлення продовжують зростати до рівня 44 тис. т, що удвічі більше, ніж в аналогічному періоді квітня. Деблокада польського кордону вплинула на зменшення обсягів перевезень на угорському та молдовському кордонах, де зниження експорту відбулося на 10%, до 30 та 38 тис. т відповідно», — уточнюють фахівці.
Середньодобовий показник пропуску по всіх кордонах зріс і складає 13,8 тис. т.
Лідерами галузі автомобільного експорту стабільно залишаються цукор — 35,5 тис. т і олія соняшникова — 27,56 тис. т за травень.
За даними аналітиків, тарифи у напрямку Німеччини та Румунії незначно зросли, у межах €5−7. Ставки на внутрішні перевезення змін не зазнали.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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