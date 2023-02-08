Автогаз подешевшав на 1,3% до 25,61 гривні за літр — Finance.ua

Автогаз подешевшав на 1,3% до 25,61 гривні за літр Сьогодні 19:14 — Особисті фінанси

У середу, 8 лютого, порівняно із вівторком, 7 лютого, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 1,3% до 25,61 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 48,82 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на 52,00 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 48,82 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 52,00 гривні за літр.

Середні ціни на газ знизилися на 1,3% із 25,95 гривні за літр до 25,61 гривні за літр.

У вівторок, 7 лютого, порівняно із понеділком, 6 лютого, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз, бензин марки «Євро-95» та дизельне паливо марки «Євро» знизилися на 0,3-2,4% до 25,95-52,00 гривні за літр.

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