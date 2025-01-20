Aston Martin представила відкритий Vantage Roadster (фото, відео) — Finance.ua
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Aston Martin представила відкритий Vantage Roadster (фото, відео)

Технології&Авто
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Aston Martin представила відкритий Vantage Roadster (фото, відео)
Aston Martin представила відкритий Vantage Roadster (фото, відео)
Компанія Aston Martin представила відкритий Vantage Roadster. Маса авто через заміну даху злегка зросла, але інженери постаралися звести збільшення до мінімуму і зберегли майже ідеальний баланс ваги по осях — 49:51 на користь задньої.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
У рух Roadster, як і купе, приводиться 4,0-літровою «вісімкою» з подвійним турбонаддувом. Мотор видає 665 кінських сил та 800 Нм, що на 155 сил та 115 Нм більше, ніж у попередньої моделі. Пару ДВЗ складає восьмидипазонна автоматична коробка ZF. З місця до 100 км/год родстер розганяється за 3,6 секунди — на 0,1 секунди повільніше, ніж купе. Максимальна швидкість дорівнює 325 кілометрів на годину.
Aston Martin представила відкритий Vantage Roadster (фото, відео)
Дах відкривається та закривається на швидкості до 50 кілометрів на годину. Процес займає всього 6,8 секунди. Як стверджують у Aston Martin, це найшвидший подібний механізм на ринку.
Aston Martin представила відкритий Vantage Roadster (фото, відео)
У списку обладнання — шини Michelin Pilot Sport S 5 та вуглець-керамічні гальма, за звук відповідають 11 динаміків. За доплату є аудіосистема, розроблена спільно з Bowers & Wilkins. На ринку модель з’явиться у другій половині року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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